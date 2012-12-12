美国10月外贸疲软凸显经济增长乏力

汇市一周综述：美国3月加息预期升温 英镑迈入缓慢下跌期
路透北京3月3日 - 全球汇市的主要驱动力仍然是美元，而影响本周美元走势的两大事件是特朗普国会首秀和多位重量级美联储官员讲话。
* 10月贸易逆差扩大到422亿美元
* 出口创出近四年来的最大降幅
* 进口为一年半以来最低,凸显需求低迷
* 批发库存上升,因销售迟滞
路透华盛顿12月11日 - 美国10月贸易逆差扩大,出口创出近四年来的最大降幅.这表明全球需求放缓正在拖累美国经济.
商务部周二公布,贸易逆差扩大4.9%至422亿美元.进口为一年半以来最低,凸显国内需求低迷.
"该报告显示,国内及国际的经济增长势头都在放缓,"道明证券(TD Securities)的资深分析师Millan Mulraine表示.
分析师先前预测10月贸易逆差扩大至426亿美元.他们表示,越级风暴桑迪可能妨碍了贸易活动.
但是,商务部没有指出桑迪是影响因素.10月商品与服务出口下降3.6%至1,805亿美元.这是2009年1月以来的最大百分比降幅.
自2007-09年衰退结束后,出口一直是支撑美国经济的一个支柱.10月出口下降,表明全球需求放缓.
商品和服务进口10月减少2.1%,至2,228亿美元,为2011年4月以来最低.分析师表示,鉴于近几个月的消费者需求趋弱,进口下滑并不太意外.
对明年年初财政政策或开始收紧,从而使美国重回衰退的忧虑,已令国内需求受抑,并使得企业削减支出.
美国第三季经济环比年率为增长2.7%,受到贸易领域的温和提振.对9月数据的修正值显示,贸易逆差较初值收窄,表明贸易带来的贡献很可能更大一些.
**贸易对经济增长的影响呈中性**
10月经通胀调整的贸易逆差从9月的466亿美元收窄至462亿美元.
虽然这使部分分析师上调了对第四季GDP的预估,但也有人士警示称,贸易很难对经济增长带来实质性贡献,因10月出口大减.
此外,11月底和12月初West Coast码头工人罢工或降低上月的贸易量.
"综合考虑所有这些扭曲因素,贸易对经济增长的影响将呈中性,"穆迪Analytics高级分析师Ryan Sweet表示.
美国股市周二收高,标准普尔500指数.SPX收于11月6日大选以来最高.指标10年期美债价格下跌,美元.DXY全线走弱.
贸易逆差的三个月移动均值略微扩大至417亿美元,截至9月的三个月为415亿美元.(完)
(编译 丁琦;审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京3月3日 - 全球汇市的主要驱动力仍然是美元，而影响本周美元走势的两大事件是特朗普国会首秀和多位重量级美联储官员讲话。
路透首尔3月3日 - 韩国公司周五成为中国民众反“萨德”浪潮首当其冲的受害者，众多行业公司股价重挫，因媒体报道称中国命令旅行社停止韩国游。韩国部署萨德反导系统让中国民众十分恼怒。
路透上海3月3日 - 虽然本周跨过月末流动性曾一度收紧，但中国央行本周公开市场连续保持每日300亿元逆回购平稳操作，实现单周净回笼2,800亿元。分析人士表示，净回笼暂无碍月初资金重回宽松局面，两会(全国人大和政协会议)在即央行维稳同时，仍坚持稳健中性政策基调不动摇。