巴菲特称一名女性以近346万美元拍得年度慈善午餐

(本文由路透中文网编译提供)

路透6月14日 - 巴菲特周二称，上周同意出价3,456,789美元拍得其年度慈善午餐的是一名女性。此竞标价格与之前最高纪录持平。

“我想要告诉你们的是，因为我们现在正与女士们在一起：（今年与我共进午餐的）是一位女士，”巴菲特周二在华盛顿举行的一次会议上称。

这位女士最多可以携带七位朋友与巴菲特共进午餐，午餐的地点选在曼哈顿中城的Smith & Wollensky牛排店。一位匿名人士2012年的中标价也是3,456,789美元。

募集的善款交由旧金山Glide慈善组织，该组织向无家可归者、穷人和与药物滥用斗争的人提供食物和医疗等服务。

2000年以来，巴菲特通过17次午餐拍卖活动为Glide募集了约2,360万美元。

历史上，至少有一位拍中者为女性。2009年，加拿大沙Salida Capital的Courtenay Wolfe以1,680,300美元的价格中标。（完） 编译：李富强 发稿：王凤昌