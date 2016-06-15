巴菲特称一名女性以近346万美元拍得年度慈善午餐

欧元债市：公债收益率上涨，因大量供应充斥市场
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。
(本文由路透中文网编译提供)
路透6月14日 - 巴菲特周二称，上周同意出价3,456,789美元拍得其年度慈善午餐的是一名女性。此竞标价格与之前最高纪录持平。
“我想要告诉你们的是，因为我们现在正与女士们在一起：（今年与我共进午餐的）是一位女士，”巴菲特周二在华盛顿举行的一次会议上称。
这位女士最多可以携带七位朋友与巴菲特共进午餐，午餐的地点选在曼哈顿中城的Smith & Wollensky牛排店。一位匿名人士2012年的中标价也是3,456,789美元。
募集的善款交由旧金山Glide慈善组织，该组织向无家可归者、穷人和与药物滥用斗争的人提供食物和医疗等服务。
2000年以来，巴菲特通过17次午餐拍卖活动为Glide募集了约2,360万美元。
历史上，至少有一位拍中者为女性。2009年，加拿大沙Salida Capital的Courtenay Wolfe以1,680,300美元的价格中标。（完） 编译：李富强 发稿：王凤昌
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。
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