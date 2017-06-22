独家：消息人士称Sycamore接近就收购史泰博达成协议

穆迪上调希腊主权债信评级至Caa2 此前该国获得欧元区新贷款
路透6月23日 - 美国评级机构穆迪在欧元区政府延长对希腊的信贷援助之后，将该国长期发行人评级从'Caa3'上调至'Caa2'。
路透6月21日 - 知情人士周三表示，在美国办公室用品零售商史泰博(Staples)求售后，私募股权投资公司Sycamore Partners已就收购该公司进入深入谈判。收购案规模可能超过60亿美元。
这表示Sycamore押注，如果史泰博真的下市，其业务模式能够更快速地从服务消费者转为迎合企业所需。
三位消息人士表示，Sycamore在击败另一家私募股权投资公司Cerberus Capital Management后，正在为收购史泰博敲定债务融资案。
消息人士并称，该收购案最快可能在下周公布，Sycamore和史泰博还在继续磋商，讨论仍有可能告吹。
消息人士要求匿名，因磋商事属机密。Sycamore和史泰博均不愿置评，Cerberus则未立即回覆置评要求。(完)
(编译 戴素萍 审校 张荻)
路透6月23日 - 美国评级机构穆迪在欧元区政府延长对希腊的信贷援助之后，将该国长期发行人评级从'Caa3'上调至'Caa2'。
路透6月23日 - 矿业和贸易巨头嘉能可周五做出回击，将对力拓下属澳洲煤矿资产的收购报价提高至26.75亿美元。本周早些时候，力拓表示倾向于中国企业的收购。
路透伦敦6月23日 - 英国股市周五走低，受累于商品股和赚取美元营收的英国绩优股下跌，在英国退欧公投一周年之际，凸显出英国股市跑输欧洲其他主要股指的势态。