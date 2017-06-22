独家：消息人士称Sycamore接近就收购史泰博达成协议

路透6月21日 - 知情人士周三表示，在美国办公室用品零售商史泰博(Staples)求售后，私募股权投资公司Sycamore Partners已就收购该公司进入深入谈判。收购案规模可能超过60亿美元。

这表示Sycamore押注，如果史泰博真的下市，其业务模式能够更快速地从服务消费者转为迎合企业所需。

三位消息人士表示，Sycamore在击败另一家私募股权投资公司Cerberus Capital Management后，正在为收购史泰博敲定债务融资案。

消息人士并称，该收购案最快可能在下周公布，Sycamore和史泰博还在继续磋商，讨论仍有可能告吹。

消息人士要求匿名，因磋商事属机密。Sycamore和史泰博均不愿置评，Cerberus则未立即回覆置评要求。(完)