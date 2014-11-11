美国高官称中国逾越国际准则时美方将会“挑明”

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透北京11月11日 - 一名美国政府高官周二表示，如果中国逾越国际准则时，美国将会向中国“挑明”，这些问题包括网络安全、海事纠纷等等。
这名官员在北京召开的亚太经合组织(APEC)会议期间做出上述讲话。周二是APEC会议的最后一天。
美国总统奥巴马也抵达中国参加APEC峰会，以彰显对重心向亚洲转移战略的承诺。美国政府对这一战略大肆宣扬，外界普遍认为该战略旨在对抗中国日益扩大的影响力。(完)
(编译 李春喜 审校 白云)
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。