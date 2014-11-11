美国高官称中国逾越国际准则时美方将会“挑明”

这名官员在北京召开的亚太经合组织(APEC)会议期间做出上述讲话。周二是APEC会议的最后一天。

美国总统奥巴马也抵达中国参加APEC峰会，以彰显对重心向亚洲转移战略的承诺。美国政府对这一战略大肆宣扬，外界普遍认为该战略旨在对抗中国日益扩大的影响力。(完)