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时事要闻 | 2017年 5月 23日 星期二 09:20 BJT

英国曼彻斯特爆炸案疑似自杀炸弹客所为--美国官员

路透华盛顿5月22日 - 两名匿名的美国官员周一表示，初步迹象显示英国曼彻斯特演唱会爆炸案疑似自杀炸弹客所为。

周一晚上美国歌手Ariana Grande在英国曼彻斯特举行的演唱会现场发生爆炸，造成至少19人死亡，约50人受伤。英国警方表示，这起爆炸案将被当做恐怖主义事件处理。(完)

(编译 龚芳; 审校 郑茵)
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