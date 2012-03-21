奥巴马将参观韩朝非军事区

路透华盛顿3月20日电（记者 Alister Bull/Matt Spetalnick）---美国总统奥巴马将於本周日参观韩国与朝鲜交界的非军事区，随後将赴首尔参加国际核安全峰会。

白宫称，奥巴马前往此地参观，将明确展示美国对韩国的支持，并向朝鲜传递信息，美国在通过国际行动努力使朝鲜重回核裁军谈判。

奥巴马在首尔参加峰会时，还将与中国国家主席胡锦涛会晤。朝鲜将不参加此次峰会。

白宫亚洲事务安全顾问罗素（Daniel Russel）称：“我们很希望也建议中国动用各种能力，去影响朝鲜的决策。”

朝鲜曾进行两次核试验，美国指出，该国的远程弹道导弹项目正在快速推进。

奥巴马在参加峰会的间隙还将与俄罗斯总统梅德韦杰夫和韩国总统李明博会晤，商讨如何使朝鲜放弃计划於下月进行的导弹发射及其核项目。（完）

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编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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