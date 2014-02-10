《信报》：官方失业率不足据 退市快慢受制通胀

（2月10日社评）

美国1月份失业率降至6.6%，是金融危机以来的最低点。不过，由于官方失业率不足为据，即使今年中降至6.5%，相信美国联储局仍然不会贸然加快升息步伐，未来退市的节奏和政策前瞻指引，将更聚焦于通货膨胀因素。

由于前任主席贝南奇卸任前已启动退市，1月份央行再把购债规模减至650亿美元，意味量宽收水步伐相当坚定，加上对经济前景整体评价不变，故相信今年底联储局将可如期全面终止购债计划。

按照1月非农就业报告的资料，就业市场其实亦有改善之处。当月，失业时间超过27周的长期失业人数较前月减少了23万多人，因此，除非复苏向好之势明显逆转，否则，相信不足以改变联储局缩减购债的既定部署，但什么时候加息须视乎经济增速的稳定性、就业市场实质改善程度而定。

由于当前美国的通货膨胀率相当低，扣除能源和食品类的核心CPI去年仅上升1.7%；另一方面，经通胀调整后的实质时薪只增长0.2%。很显然，通胀率持续低企的局面一旦受到不利因素冲击，即很容易剧化通缩风险。

因此，影响联储局未来的退市节奏，通胀变化因素起着更关键性作用。在通胀率未升上2.5%门槛前，相信新主席耶伦没有加速缩减每月购债规模的必要，倾向让退市步伐在稳定的预期下进行；即使失业率回落到6.5%，也会维持低利率一段时间，以巩固经济增长的底气。

本周二至周三，耶伦将出席国会听证会，她的发言，或会对失业率和通胀率这两项加息先决条件有所阐述。然而，从目前形势看，联储局退市步伐的前瞻性政策指引，重心将转向通胀因素。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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