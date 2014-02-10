《信报》：官方失业率不足据 退市快慢受制通胀

关注英镑、特朗普税改和黄金--FXTM富拓
若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（2月10日社评）
美国1月份失业率降至6.6%，是金融危机以来的最低点。不过，由于官方失业率不足为据，即使今年中降至6.5%，相信美国联储局仍然不会贸然加快升息步伐，未来退市的节奏和政策前瞻指引，将更聚焦于通货膨胀因素。
由于前任主席贝南奇卸任前已启动退市，1月份央行再把购债规模减至650亿美元，意味量宽收水步伐相当坚定，加上对经济前景整体评价不变，故相信今年底联储局将可如期全面终止购债计划。
按照1月非农就业报告的资料，就业市场其实亦有改善之处。当月，失业时间超过27周的长期失业人数较前月减少了23万多人，因此，除非复苏向好之势明显逆转，否则，相信不足以改变联储局缩减购债的既定部署，但什么时候加息须视乎经济增速的稳定性、就业市场实质改善程度而定。
由于当前美国的通货膨胀率相当低，扣除能源和食品类的核心CPI去年仅上升1.7%；另一方面，经通胀调整后的实质时薪只增长0.2%。很显然，通胀率持续低企的局面一旦受到不利因素冲击，即很容易剧化通缩风险。
因此，影响联储局未来的退市节奏，通胀变化因素起着更关键性作用。在通胀率未升上2.5%门槛前，相信新主席耶伦没有加速缩减每月购债规模的必要，倾向让退市步伐在稳定的预期下进行；即使失业率回落到6.5%，也会维持低利率一段时间，以巩固经济增长的底气。
本周二至周三，耶伦将出席国会听证会，她的发言，或会对失业率和通胀率这两项加息先决条件有所阐述。然而，从目前形势看，联储局退市步伐的前瞻性政策指引，重心将转向通胀因素。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
路透香港4月27日 - 法国外贸银行（Natixis）周四预测，今年首季中国资本外流为952亿美元，比上季的2,016亿美元大幅减少近53%；3月美元资金再次转为流出，而人民币流出接近上月水平。
路透香港4月27日 - 国际资产管理公司富达国际周四称，预期中国共产党第十九次全国代表大会召开之前，宏观经济将维持稳定且极具建设性，加上强劲基本面和合理估值将对中国股市带来支持。