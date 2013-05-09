美官员称美国问题不在通胀 而在于财政僵局

专访：日本央行最早可能本月下调通胀预估--前央行理事门间一夫
路透东京4月5日 - 前日本央行理事门间一夫表示，日本央行最早可能本月下调通胀预估，因薪资增长放缓及民间支出疲弱，阻止本财年物价加速上涨。
路透5月8日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周三表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)极度宽松的货币政策在刺激就业方面未能取得应有的效果，因为美国国会和白宫不能就税收和支出政策达成一致。
“问题不在通胀...我认为不能说通胀在损及经济，”费希尔在接受CNBC专访时，被问及是什么阻碍了经济增长。“问题在于财政当局，除非他们找到对策，否则我认为，大家希望看到的经济成长不会出现。”
美联储重视的通胀率指标目前仅为其2%目标的一半左右，因此一些人猜测，如果美联储有所行动，更有可能是扩大资产购买计划而非缩减购债规模。
但费希尔淡化了这一想法，称当前通胀较低不是“破坏性因素”。
费希尔重申其观点，即美联储做得已经够多，应开始减少购买抵押贷款支持证券。费希尔今年对货币政策没有投票权。
“美联储已经努力刺激经济，已经履行了职责，”他说。“问题是何时是终点？”
自此次经济衰退以来，美联储已经购买2.5万亿美元债券。
虽然费希尔将财政政策失败归咎于国会和奥巴马政府，但他也表示，相信议员们会采取措施解决多德-弗兰克改革法案的缺陷。该法案旨在防止政府以后救助那些被认为“大到不能倒”的大型企业。
他说，“修正和简化处理‘大到不能倒’的工作正在进行...我的确认为在这方面会有所行动，”可能会在6月后。(完)
(编译 李爽; 审校 徐文焰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京4月5日 - 前日本央行理事门间一夫表示，日本央行最早可能本月下调通胀预估，因薪资增长放缓及民间支出疲弱，阻止本财年物价加速上涨。
路透伦敦4月5日 - 周三公布调查显示，英国经济可能已经较去年年底时的强劲增长放缓，随着英退进程的启动，就业市场降温以及价格大幅攀升的影响将越发明显。
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计划在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。