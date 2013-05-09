美官员称美国问题不在通胀 而在于财政僵局

路透5月8日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周三表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)极度宽松的货币政策在刺激就业方面未能取得应有的效果，因为美国国会和白宫不能就税收和支出政策达成一致。

“问题不在通胀...我认为不能说通胀在损及经济，”费希尔在接受CNBC专访时，被问及是什么阻碍了经济增长。“问题在于财政当局，除非他们找到对策，否则我认为，大家希望看到的经济成长不会出现。”

美联储重视的通胀率指标目前仅为其2%目标的一半左右，因此一些人猜测，如果美联储有所行动，更有可能是扩大资产购买计划而非缩减购债规模。

但费希尔淡化了这一想法，称当前通胀较低不是“破坏性因素”。

费希尔重申其观点，即美联储做得已经够多，应开始减少购买抵押贷款支持证券。费希尔今年对货币政策没有投票权。

“美联储已经努力刺激经济，已经履行了职责，”他说。“问题是何时是终点？”

自此次经济衰退以来，美联储已经购买2.5万亿美元债券。

虽然费希尔将财政政策失败归咎于国会和奥巴马政府，但他也表示，相信议员们会采取措施解决多德-弗兰克改革法案的缺陷。该法案旨在防止政府以后救助那些被认为“大到不能倒”的大型企业。

他说，“修正和简化处理‘大到不能倒’的工作正在进行...我的确认为在这方面会有所行动，”可能会在6月后。(完)

(编译 李爽; 审校 徐文焰)

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