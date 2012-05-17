美官员希望联储更全面公布政策报告

2012年4月3日拍摄的华盛顿美联储大楼。美联储正考虑多种方式，来加强在未来货币政策方向上的对外沟通。过去几年里，该央行已经采取了不同寻常的步骤，增强联储透明度。 REUTERS/Joshua Roberts

* 开始考虑加强与外界沟通

* 官员认为季度政策报告具有优点

* 报告可显示对不同情况的应对之策

路透路易斯维尔5月16日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)正考虑多种方式,来加强在未来货币政策方向上的对外沟通.过去几年里,该央行已经采取了不同寻常的步骤,增强联储透明度.

部分官员主张更频繁、更全面的公布货币政策报告,理想情况下,这可以使金融市场更明确美联储将可能怎样随经济环境变化来调整政策,让推测更有依据.

目标将是减少对美联储政策的误解或意外感觉,减少市场动荡,增强对长期规划的信心.

近几年里,美联储构建起一套沟通机制,以改变其神秘机构的形象,并提高货币政策效果.

圣路易斯联储总裁布拉德周三则称,公布季度报告"或许可以让人们对美国经济前景和政策进行更加充足的讨论."

3月和4月的美联储会议纪录皆显示,决策者正考虑一系列加强沟通的方案,但并未就此得出结论.

一名了解美联储想法的知情人士透露,委员们正考虑推出货币政策季报的可能性.目前美联储每年会向国会递交两次政策和经济展望报告.

在上月美联储会议上,美联储主席伯南克要求委员成立一个沟通小组委员会,负责实施润色决策者季度经济预估的计划,旨在阐明经济形势变化与委员们对适宜货币政策路线所持立场之间的关联.

4月会议记录显示,美联储官员也考虑过描述货币政策对各种经济情境可能作出的反应,并将之公之于众.

"通常处在转折点时,委员对未来经济走势的观点变化很快,"在汉密尔顿学院(Hamilton College)任教的前美联储经济学家Ann Owen说.

"管理外界对未来经济形势的预期,有助於实现美联储有关充分就业和物价稳定的目标,因为对经济的预期可以自我实现,"她说.

一个风险就是,提供更多信息恐怕会令原本复杂的形势变得更加费解,而若出现突发事况,形势到头来也会生变.

还有一个风险,就是美联储更详尽地展现思路和想法,可能会愈发令外界预期其会以某些方式采取行动,从而束缚住联储的手脚.若外界感到联储的实际行动偏离他们眼中最可能的政策路径,或许就对其公信力提出质疑.

在过去,美联储一度甚至不会向公众透露政策举措--人们只能从政策会议召开後公债市场的价格变动,来进行揣度.2007-2009年的金融危机引起人们对美联储庞大权力的关注.外界向联储施压,要求其公布大规模紧急贷款举措的细节.

伯南克去年启动每年四次的新闻发布会,并将经济预估的公布频率从一年两次提高至每季一次.今年美联储借鉴其他很多央行的做法,设定明确的通胀目标.此举能更有力地让决策者致力於实现物价稳定,被视作对潜在通胀心理的一种预防.

最近,美联储开始公布各个决策者对利率路径的预估.

一如通胀目标,联储似乎从其他央行更频繁、更仔细的货币政策报告中得到启发.

明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔上周以瑞典的货币政策报告为例,认为美联储应该多多学习其作法.瑞典货币政策报告一年公布三次.

"我们有必要多对外沟通决策者所面临的经济不确定性,以及决策过程将如何因应有关这些不确定性的新讯息,"他说.

布拉德周三表示,季度报告--公布时间可能与联储主席记者会的时间一致--可以为联储对美国经济的关键议题定调.

藉由公开个别联储官员与联储基准的差异看法,此类报告可更加表达出观点的微妙变化.

"现在,美联储已经清楚传达出要到2014年某个时候才会提高联邦基金利率,"Hamilton College的Owen说."如果季度报告中暗示由於经济复苏脚步加快,这个时机或许变得不够确定,那麽可能会增加利率提前走高的预期."(完)

--编译 程琳/梁睿雪/艾茂林/李婷仪;审校 侯向明/王新亚/丁琦/张荻

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