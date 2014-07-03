独家：美国首批凝析油出口即将运往亚洲

图为美国费城Carlyle集团旗下的炼厂。 REUTERS/David M. Parrott

路透7月2日 - 美国一家能源公司本周广撒网，希望能为该国有史以来的首批超轻质凝析油出口找到买家。随着全球需求的增长，美国未来的凝析油出口量有望不断攀升。

贸易消息人士称，在美国当局证实为已实施40年的轻加工原油出口禁令松绑的一周之后，Enterprise Product Partners (EPD.N)已经向一家日本贸易公司出售了首批船货，目前正在拉美寻找更多买家。

两名新加坡消息人士称，日本贸易公司三井物产(8031.T)已购买了一批40万桶的美国凝析油船货，预计将于本月或8月初装船并付运。消息人士还表示，三井物产正向炼油商推销这批凝析油。

一家全球大型石油公司的交易商称，Enterprise已经提出可向其出售凝析油以供出口，并询问了售往拉美的可能性。

这些初步的推销举措是迄今为止最明确的证据，说明美国石油企业即将开始向海外市场释出大量凝析油。根据纽约花旗上周所作的分析，年底前美国凝析油出口量最高或达到每日30万桶。

上周有消息称，美国商务部已经批准两家公司出口经过最低炼化的凝析油。

“许多交易商都在问我们这件事，说他们正尝试从Enterprise获得更多船货，特别是本周和下周的，”一名交易员指出。“目前为止，我没听说任何亚洲终端用户购买的消息。”

美国凝析油日供应量估计在100万桶左右。

路透暂时未联系到Enterprise和三井物产美国分公司的人士发表评论。

“我认为这是(实施出口禁令以来)首批获准向加拿大以外地区出口的凝析油，”Asia Pacific Energy Consulting总裁兼凝析油专家Al Troner表示。“这种交易将变得十分规律。”

消息人士称，交易商争相把凝析油卖往亚洲；那里是凝析油的主要进口市场，许多新建加工装置预计将在第三季投入运行。凝析油是石化行业的主要原料之一。(完)

(编译 徐文焰；审校 张明钧)

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