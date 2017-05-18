美国原油密集运往亚洲 抓紧价格有利时机

路透休斯顿/纽约5月17日 - 行业消息人士周三表示，多艘油轮正装载共约250万桶美国原油驶向亚洲；石油输出国组织(OPEC)下周将考虑进一步减少供应之际，目前美国产油商利用油价理想的机会，将石油运往亚洲。

多位消息人士指出，至少三艘油轮正运送美国石油及以一些墨西哥原油，运送到亚洲炼厂，每艘都有装载100万桶原油的能力。

OPEC成员国下周将开会讨论延长一项全球减产协议，但美国石油供应侵蚀OPEC市场份额的可能性，将是一大挑战。虽然OPEC成员国大致都已抑制供给，他们仍极为关注保护在亚洲炼厂供应的市场份额。但相对便宜的美国原油已提高对亚洲的出口。

贸易商预期，美国5月原油出口可能达到约100万桶/日，很大一部分将销往亚洲。上周美国原油出口达到109万桶/日，根据美国政府数据，这是第三高纪录。如果美国原油出口维持高档，可能会突破2月创下的纪录高位120万桶/日。

“我们预期等到(达科他油管)启用，且更多二叠纪盆地石油运抵德州Corpus Christi港口时，这股动能将持续，”晨星石油及油品研究主任Sandy Fielden在评论美国石油出口时表示。

由于布兰特相对美国原油的升水扩大(周三触及六周高位)，可能会有更多美国石油销往亚洲。

布兰特较迪拜原油升水--布兰特-迪拜期货转掉期(EFS)上个月缩窄至低于1美元，4月27日触及每桶0.46美元，为2010年以来最低。

自OPEC去年11月同意减产以来，布兰特/迪拜升水持续缩窄，使美国石油更具竞争力。若OPEC减产协议延长，或将更有利于美国产油商及石油出口商。(完)