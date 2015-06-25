美国2017年以前不太可能解除石油出口禁令--高盛

路透6月24日 - 高盛周二公布一份研究报告表示，考虑到美国总统大选临近，以及可能影响汽油价格的政策的政治敏感性，美国在2017年前解除石油出口禁令的可能性很小。

高盛称，但鉴于该项法律实施愈发灵活，可能进一步放宽，所以禁令带来的限制未来可能减少。

该行称，如果解除该禁令，全球的精炼利润率都将提高，因为可以获得美国折价原油，但此举可能导致墨西哥湾沿岸和东海岸炼油商面临国际竞争加剧和价差缩窄的压力。

高盛指出，这种情况下，布兰特和美国原油价差将缩窄至每桶4美元，而且会额外带动35-120亿美元的基础设施投资。

但为美国参议院能源委员会主管准备的一份报告周二指出，如果美国不结束长达40年的原油出口禁令，伊朗可能很快参加全球市场竞争，全球市场也基本会对美国油企关上大门。(完)

(编译 李爽 审校 王丽鑫)

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