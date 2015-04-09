分析：壳牌收购BG可能成催化剂 开启美国页岩油市场并购热潮

焦点：OPEC与非OPEC产油国执行减产协议开局有力 能源部长们满意
路透维也纳1月22日 - 各国能源部长周日表示，逾十年来达成的首份减产协议生效，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议。产油国希望通过减产来缓解供应过剩问题和支撑油价。
路透休斯敦4月8日 - 荷兰皇家壳牌石油(Royal Dutch Shell)(RDSa.L)以700亿美元收购BG GroupBG.L的协议可能只是暗示，其他交易商也需要进行能源资产收购，特别是在美国页岩油领域。
银行家和分析师表示，壳牌的行动正在告诉那些潜在收购方，目前已经有一家全球最大的交易商有足够的信心进行大手笔收购--对于油气价格进一步大跌的担忧或许正在消退。
银行界人士表示，油价自去年中期以来跌幅已超过50%，市场波动过大以至买卖双方难以对交易资产明确估值，而就在此时，已经有潜在买家上门对一系列资产进行评估了。
壳牌收购BG的交易让这两家欧洲公司能够合力开拓全球市场。合作将在整个能源市场引发连锁反应，这个市场也该迎来一波整合了。
“情况可能正在改变，”休斯顿Raymond James股票研究助理Rich Eychner说。“油价崩跌后，买卖双方的估值价差变得很大。因此该案或许暗示一些交易可能开始取得进展。”
美国确实有很多页岩油气公司。面对油价下跌，很多公司都宣布减支25-70%，以储备现金并向投资者显示他们有能力持续经营。
但分析师称，如果出价足够诱人，这些公司都可能挂牌出售，尤其是在德克萨斯、北达科他以及科罗拉多拥有优质页岩油气资产的那些公司。
Capital One Southcoast分析师周三表示，如果壳牌完成对BG的收购，后者在美国的页岩资产很可能被剥离。
壳牌收购BG，明显是要加大全球LNG项目投资，同时降低对美国页岩油气业务的重视。
**许多谈判正在进行**
银行家指出，页岩油气业者间可能很容易有整并，或是被最大型西方石油业巨擘收购，不过不太可能出现接近BG并购案那种规模的交易。
“已有许多并购谈判正在进行。”一家主要投资银行的油气部门全球主管在BG交易相关报导出现之前就曾表示。
“今年下半年可能会有大量并购消息公布，因届时大家将已调整适应了新环境。”他并称。
诚然，一些著名页岩油生产商已明确表示他们希望保持独立，但同时承认，若有人出价，他们也必须加以考虑，以尽到对股东的责任。
北达科他州最大的石油生产商Whiting Petroleum(WLL.N)上个月进行了新一轮募资，以稳住资产负债状况，并澄清有关该公司待售的传言。
Apache Corp. (APA.N)新任执行长John Christmann曾于3月告诉路透，他计划长期担任这一职务，公司自身的转型将显示，即便美国油价不会很快从当前略高于50美元处反弹，该公司也能获利。
艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)执行长Rex Tillerson近期表示，对于该公司可能在低迷时期购买什么没有限制。艾克森美孚曾于2010年收购了页岩气企业XTO。
这一交易提高了艾克森美孚的页岩专业技术，但其因业务扩张至天然气而受到批评。天然气没有石油利润高。
几年来这些石油巨头在向股东返还更多现金、压低成本和提高增长率方面一直承压，因此它们在收购时需要特别挑剔。
券商Edward Jones的分析师Brian Youngberg一直在追踪艾克森美孚，其称，“我认为，投资者希望艾克森美孚主要关注内生增长机会，而非大规模收购。”(完)
(编译 郑茵/秦德兴/张若琪/于春红; 审校 李爽/王颖/许娜)
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