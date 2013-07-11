美国页岩油供应将在2014年侵蚀OPEC市场份额--IEA

鸿海可能最多出价270亿美元 竞购东芝芯片事业--彭博
路透4月10日 - 彭博周一援引知情人士的报道称，台湾鸿海表明其可能最多出价3万亿(兆)日圆(269.9亿美元)，竞购东芝旗下芯片(晶片)事业。
路透伦敦7月11日 - 国际能源署(IEA)周四称，受北美页岩油繁荣推动，2014年非OPEC石油供应将取得过去20年来最强劲的增幅之一，这将帮助满足全球需求，同时也会侵蚀石油输出国组织(OPEC)的市场份额。
IEA的月报称，即使2014年石油需求增速将达到2010年来最高水平，但供应情况仍将十分充裕，意味着油价应能避免急剧上涨。
IEA称，“2014年的前景...应会让石油多头有警戒的理由。明年非OPEC国家供应增幅料将创20年纪录，超过2002年创下的130万桶/日。”
尽管需求增长亦预计升温，由2013年的93万桶/日，升至2014年的120万桶/日，但仍低于非OPEC国家的供应增长预估。
受此影响，对OPEC原油的需求量预估从今年的2,960万桶/日，降至2014年的2,940万桶/日，当前OPEC产量为3,061万桶/日。(完)
(编译 田建华; 审校 蔡美珍)
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