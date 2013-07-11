美国页岩油供应将在2014年侵蚀OPEC市场份额--IEA

路透伦敦7月11日 - 国际能源署(IEA)周四称，受北美页岩油繁荣推动，2014年非OPEC石油供应将取得过去20年来最强劲的增幅之一，这将帮助满足全球需求，同时也会侵蚀石油输出国组织(OPEC)的市场份额。

IEA的月报称，即使2014年石油需求增速将达到2010年来最高水平，但供应情况仍将十分充裕，意味着油价应能避免急剧上涨。

IEA称，“2014年的前景...应会让石油多头有警戒的理由。明年非OPEC国家供应增幅料将创20年纪录，超过2002年创下的130万桶/日。”

尽管需求增长亦预计升温，由2013年的93万桶/日，升至2014年的120万桶/日，但仍低于非OPEC国家的供应增长预估。

受此影响，对OPEC原油的需求量预估从今年的2,960万桶/日，降至2014年的2,940万桶/日，当前OPEC产量为3,061万桶/日。(完)

(编译 田建华; 审校 蔡美珍)

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