美国原油小跌 盘中在区间内交投

路透纽约5月9日 -美国原油期货周五小跌，盘中在区间内交投，因美国原油库存减少带来的支撑和技术性卖出对价格升幅的限制势均力敌，而布兰特原油下跌，交易商静观乌克兰危机的发展。

美国原油下跌0.27美元，收报每桶99.99美元，本周小幅上升0.24%。美国能源资料协会(EIA)周三公布上周美国原油库存下跌，为3月底来首次下跌，但整体原油供应仍在纪录高位。

美国原油本周一直在狭窄的2美元区间内交投，未能冲破200日移动均线切入位100.48美元，且100日移动均线切入位99.44美元寻获支撑。

布兰特原油期货下挫0.15美元，收报每桶107.89美元，本周可能下跌约0.5%。

美元上涨向油价施压，美元兑一篮子货币涨至一周高位。

俄罗斯总统普京飞抵克里米亚，这是自克里米亚并入俄罗斯以来，他首次前往克里米亚，此举激怒乌克兰和西方国家，而亲俄分离主义者和乌克兰军队在Mariupol港口发生流血冲突。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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