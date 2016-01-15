独家：美国解除原油出口禁令后 首批船货由中国买入--消息

路透1月14日 - 消息人士周四对路透表示，在美国结束长达40年的国内原油出口禁令后，中国国有油企--中国石油化工(0386.HK)买入首批美国出口原油，成为具有里程碑意义的一笔交易。

这批船货预估3月在墨西哥湾沿岸一座港口装运，可能拉开美国原油持续输入中国的序幕。中国作为全球第二大石油进口国，渴望将能源供应多样化。中石化旗下的石油贸易子公司联合石化，还拥有在加勒比海承租储油罐的优势，可以将美国页岩油与低价拉美重质原油混合，兑成适合国内炼厂使用的混合油。

尽管首批放行的美国国内原油出口已敲定运往欧洲，但这些船货基本被视为一次性的交易，只是相关企业在为解除禁令努力两年之后，急于证明论点的象征。贸易商指出，按当前美国和国际油价，这批船货可能没有盈利。

但美国对中国出口原油，其中的利益计算就更加复杂了。中石化是全球第二大炼油企业，购买原油规模几乎超过其他所有公司，并中石化已经作出不少努力，寻觅多样化供应，确保供应稳定。

“美国原油出口对全球市场是正面消息，如果美国原油具有经济上的竞争力，这也让亚太地区炼油商能够分散供应来源，”一名公司消息人士称。“我们在加勒比海即将上线的储油能力，刚刚好配合这个发展。”

这名消息人士拒绝谈论这笔交易的进一步细节，包括原油品种、价格及供应商。

中国石化公司一名代表指出，公司不评论特定交易。

由于墨西哥湾沿岸的运输限制，这批船货可能约有60万桶，规模相当小，等于只有中国大约两个小时的原油进口量。这批原油出口的价值大约2,000万美元，相较于美国对中国一个月300亿美元的贸易逆差，也是杯水车薪。

但在美国国会以惊人速度于上月成功废除了原油出口禁令后，美国进入石油自由贸易的新时代，这批原油出口由此承载了重大象征意义。(完)