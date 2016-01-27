美国三大页岩油企业大砍资本支出40-66% 以期渡过难关

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透休斯顿1月27日 - 美国三大页岩油企业削减2016年资本支出计画的规模高于预期，以期能熬过油价每桶30美元的难关；其中一家企业指称，油价需上涨超过20%，方能扭亏为盈。
Hess (HES.N)、Continental Resources (CLR.N)及Noble Energy (NBL.N)缩减资本支出规模达40-66%；此为这三家企业连续第二年删减开支。
这回企业削减资本支出规模远较预期为高。Bernstein Energy分析师先前预估该行业删减开支幅度平均为38%。
企业这波缩减支出显示，今年预算缩水幅度可能高于去年，当年开支降幅在20-50%之间。部份企业的产出可能为有史以来首度下降。
“支出连两年减少的情况实属罕见，”Hodges资本管理公司石油企业分析师Mike Breard表示。“目前所发布出来的预算都会远不及去年。”(完)
(编译 龚芳; 审校 高琦)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。