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国际财经 | 2016年 1月 27日 星期三 16:08 BJT

美国三大页岩油企业大砍资本支出40-66% 以期渡过难关

路透休斯顿1月27日 - 美国三大页岩油企业削减2016年资本支出计画的规模高于预期，以期能熬过油价每桶30美元的难关；其中一家企业指称，油价需上涨超过20%，方能扭亏为盈。

Hess (HES.N)、Continental Resources (CLR.N)及Noble Energy (NBL.N)缩减资本支出规模达40-66%；此为这三家企业连续第二年删减开支。

这回企业削减资本支出规模远较预期为高。Bernstein Energy分析师先前预估该行业删减开支幅度平均为38%。

企业这波缩减支出显示，今年预算缩水幅度可能高于去年，当年开支降幅在20-50%之间。部份企业的产出可能为有史以来首度下降。

“支出连两年减少的情况实属罕见，”Hodges资本管理公司石油企业分析师Mike Breard表示。“目前所发布出来的预算都会远不及去年。”(完)

(编译 龚芳; 审校 高琦)

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