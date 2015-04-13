独家：康菲石油国际准备出售部分美国非核心资产--消息

路透4月13日 - 了解内情的消息人士透露，美国康菲石油国际(ConocoPhillips)(COP.N)准备出售在美国的非核心油气田，说明石油巨头愈发接受油价下跌的现实。

自油价大跌以来，全球大型油气企业一直在谋求抄底资产，特别是本月皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)拟出资700亿美元收购BGBG.L；但他们一直不愿意出售资产，仍寄望于油价回升并带来更多收益。

消息人士周一称，康菲石油国际已聘请富国银行(WFC.N)出售部分美国非核心资产。一位人士表示，这些资产位于洛基山脉、德州东部和南部以及路易斯安那北部。

目前尚不清楚拟出售的资产价值，不过业内消息人士预计康菲石油国际准备出售的美国非核心资产价值介于10-25亿美元。

消息人士要求匿名，因交易仍处于保密阶段。康菲石油国际的代表对此事未予置评，但表示，“能源企业经常评估、重新调整并优化资产组合实属正常。”富国银行的代表未予置评。

此次将是美国大型油气公司今年以来最大规模的美国资产出售。油价自去年6月以来已经下挫50%，令许多类似的资产出售交易停滞。

这也是康菲石油国际今年第二次出售资产。据加拿大丰业银行(BNS.TO)旗下Scotia Waterous公司网站，康菲石油国际聘请该公司帮助出售加拿大资产。(完)

(翻译 张荻；审校 徐文焰)

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