美国原油跌穿98美元 布兰特原油上涨

路透纽约10月22日 - 美国原油价格周二跌穿每桶98美元，至约四个月来最低水平，而布兰特原油上涨，因对美国原油供应过剩的忧虑令两份原油合约价差录得2012年初来最大三日升幅。

美国炼厂秋季季节性维护开始，加上一些输油管道事故限制原油需求，造成美国原油库存膨胀，并燃点匆忙出脱布兰特原油和美国原油的价差交易，两份合约价差在三日走宽大约3.50美元。

“这交易真的吸引到一些投资人兴致，人们纷纷买入布兰特原油，卖出美国原油来为买入布兰特原油提供资金，”Schork Report编辑Stephen Schork说。

美国11月原油期货周二到期，该合约下跌1.42美元，结算价报每桶97.80美元，在近月合约自6月来首次跌穿200日移动均线后，卖盘加速。美国12月原油合约下跌1.38美元，结算价报98.30美元。

12月布兰特原油上涨0.33美元，结算价报每桶109.97美元，日高在110.94美元。

布兰特原油和美国原油升水走宽1.38美元，收报11.67美元，为4月来最宽水平。三周前，升水为大约5美元。价差扩阔可能阻止美国进口外国原油且可能支撑内陆利润。

近期数据显示，在连续14周减少后，美国库欣原油库再次上升，扶助引发对美国原油合约的卖压。

稍早，美国公布被推迟发布的就业数据，为布兰特原油提供一些支持。9月非农就业岗位增加14.8万个，增幅令人失望，这令美元走弱，且巩固对美联储可能继续执行宽松货币政策的预期。

美国石油协会(API)周二公布，美国最近一周原油库存增加300万桶。美国最近一周汽油库存减少51万桶，馏分油库存增加81.5万桶。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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