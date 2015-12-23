美国原油库存骤降提振油价急升3% 节前成交清淡

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透纽约12月23日 - 油价周三跳涨逾3%，节前市场交投清淡，受助于美国原油库存意外减少，但油价保持在数年低位附近，因全球供应过剩的局面并未缓解，且石油输出国组织(OPEC)下调对其石油出口的需求预估。
周五圣诞节假期前，美国近月原油合约今日成交约56万口，上周日均成交量超过100万桶。交投不太活跃的原油合约的成交尤其低迷。
美国原油期货收涨1.36美元，或3.8%，报每桶37.50美元。布兰特原油期货急升1.25美元，收报每桶37.36美元。
昨日布兰特原油期货触及2004年7月以来最低35.98美元。
Baker Hughes报告，本周美国石油钻井平台过去六周中第五周减少，表明开采商暂停生产，以待油价上涨。 报告公布后，美国原油期货基本持稳。
美国能源资料协会(EIA)报告，上周美国原油库存骤降588万桶，至4.8478亿桶，预估为增加110万桶。
“库存减少让油市多头倍受鼓舞，因降幅超过很多人的预期，”iiTrader.com管理期货部董事Oliver Sloup表示，“这引发一些空头在持续一周的假日前回补头寸，且很多交易商结清头寸。”
尽管预计短期内不会有大规模出口，但Enterprise Products Partners周三表示，与贸易行维多公司签署合约，后者将通过旗下码头出口美国原油，这可能是首船出口的美国原油船货。
另外，OPEC周三在一份报告中称，预计2020年对其原油的需求将低于2016年，因事实证明，在低油价环境中其他产油国的抗压能力强于预期。(完)
(编译 母红; 审校)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。