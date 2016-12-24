美国原油触及17个月最高收位 节前小幅上涨

路透纽约12月23日 - 美国原油周五触及17个月来最高收位，圣诞和新年假期周将至，市场交投清淡，但美国原油仅小幅上涨，因市场观望石油输出国组织(OPEC)将如何监督其减产计划的落实情况，且利比亚预期将增产。
尽管美国原油收在17个月高位，但周五价格变动不大。油市因圣诞假期提早休市。
布兰特原油期货收高0.11美元，或0.2%，报每桶55.16美元。美国原油期货收涨0.07美元，或0.1%，报53.02美元，此为去年7月来最高收位。
美国原油收位较上周创下的上一个17个月高位仅高5美分，是美国原油近月合约连续第六日上升，此为8月来的最长涨势。
美国原油周线在六周内第五周上涨，自11月中以来上涨约22%，交易商称，主要受OPEC减产协议带动。
“周五交投疏落，成交量低，油价变动不大，”PSW Investments的高管Phil Davis说，他指出，美国原油上涨几美分，刚好够刷新17个月收盘新高。
Davis警告称，如果市场认为OPEC减产不会长时间持续，高油价将难以为继。
利比亚国家石油公司周二宣布，通往西部Sharara和El Feel油田的输油管道重开，寄望未来三月产量增加27万桶/日。
分析师表示，沙特本周公布将上调国内燃料价格，因政府降低补贴，该因素可能很快重压油市。
这可能降低沙特国内原油消费，使该国有更多原油供应给出口市场，Citi Futures能源期货专家Tim Evans在一份报告中说。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)