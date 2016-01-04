焦点：面对油价跌跌不休 美国低产油井运营商巧算计求生存

路透休斯顿1月4日 - 低产油井运营商属于美国最小的产油商，被认为是最容易屈从于原油价格下滑的群体，但他们目前还在拼命坚持生产，降低了近期减产以恢复美国国内油市均衡的可能性。

按照传统观念，在油价跌穿每桶40美元之后，首先倒闭的应该是低产油井运营商之流，因为他们规模很小，获取资本的渠道有限，而且相对于规模更大且更具效率的页岩油生产商而言，成本较高。其中一些运营商的日均产油量可能少到仅价值几百美元。

然而对低产油井运营商高管及专家的采访发现，这些规模最小而且经常为家庭作坊式的企业也是最有头脑的那批企业，尽管油价跌至近11年低位以及越来越多油井亏损，也没能拦住他们产油的步伐。

尽管对油价反弹的希望在消退，但低产油井运营商还在竭尽所能维持人称“点头驴”的抽油泵的运转，以便守住租赁来的土地，在此开采石油。

“低产油井运营商相当有韧性，”全美低产油井协会(National Stripper Well Association)负责人Mike Cantrell称，“他们总是能坚持不懈并将继续坚持到底。”

一家低产油井运营商的日均产油量不超过15桶，但将遍布全美油田的逾40万口低产油井的产量汇总，却能占到美国石油总产量的一成还多，足以能够影响到市场的供需平衡和价格变动。

对比1980年代油价暴跌，部份分析师警告油价CLc1若维持在每桶40美元下方，则半数低产油井将关门大吉，有助于纾缓供过于求且可望支撑油价。

而低产油井所展现的韧性，正在挑战这项观点。

比如掌管家族企业Wood Energy的Nelson Wood已将32名员工裁撤14名，并将伊利诺州150口油井关闭10口，但迄今产量仅减少4%。

从电力、劳力、维修及盐水处理成本等角度看来，他可能得关掉更多油井，但其一大考量则为符合油气矿产权的要求。

他说，“我们亏钱让一些油井继续运作，以期令租赁权持续有效。”

**营运成本**

当然，许多这类家族所营运的油井已然减产，以保留现金；而低油价持续的时间愈久，这些油井就愈难持续产油。

Columbus Oil的老板Darlene Wallace在俄克拉荷马州的25口油井中已经关闭了四口，产量减少了约三分之一，目前重点放在管理费用上。

Wallace表示，她想尽了各种办法，甚至要求她的三名员工自负20%的医疗保险费用，她估计通过这一项每年可节省10,000美元。

Wallace说道：“我不愿这样对待我的员工，但是我们不得不削减开支。”

一些油井运营方甚至推后必要的维护保养，还有的开始雇佣临时工来降低招聘成本，甚至有雇主更是亲力亲为。

这些小油井运营方对路透表示，为了求生存，许多同业都采取了类似措施。

据咨询机构Ponderosa Advisors估算，即便油价低于每桶35美元，那些无债一身轻的公司仍可弥补它们的运营成本。一些油井的生产成本最低可达到18美元。

这意味着在大量产能关闭以前，油价还可能进一步下跌。

与此同时，许多低产油井运营商还小心翼翼的围绕租赁合同条款耍些手段，以保证自己不被踢出局。其中多数运营商能做的仅仅是在不丧失权益的前提下，将他们的油井短暂关闭一段时间。

根据律师事务所Thompson & Knight油气事务主管Richard Hemingway Jr.的说法，以德克萨斯州为例，油井运营方在不丧失租赁权益的情况下，可以让油井停产闲置的时间通常为60-90天。

“我的一些客户在操作这种事上可谓是驾轻就熟的专家，”他在描述行业内这类停止开采(stop-cocking)的技术性操作时称，生产方会等到关停期的最后一天，然后恢复生产。

Vaquero Energy是一家在加利福尼亚州开采数百口低产油井的公司，该公司的Ken Hunter表示，在一些情况下，运营方或许选择只开采租赁合约中数十口油井中的一口。

如果原油跌势持续，那么这种技术性操作手段将带来更深度的减产，但只要低产油井运营方能保住他们的租约，一旦油价反弹，他们就会再度提高产能。

“一旦油价能反弹到每桶50美元，我们就可以通过增加开采来轻松填补缺口。”Ponderosa Advisors的高管Bernadette Johnson说道。(完)