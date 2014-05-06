美国原油接近收平 投资者等待库存报告

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
* 上周美国原油库存预期将增加150万桶
* 新的示威行动导致利比亚Zultun和Raquba油田被关闭
* 美元下跌
路透纽约5月6日 -美国原油期货周二基本持平，在接近尾盘时缩减升幅，因交易商在原油周度库存报告公布前获利了结，而布兰特原油下跌，因利比亚恢复供应而承压。
调查显示，分析师预期上周美国商业原油库存将增加150万桶，可能使原油库存有史以来首次升至4亿桶以上。
美国原油上涨0.02美元，收报每桶99.50美元，日内高位在100.42美元。布兰特原油下跌0.66美元，收报每桶107.06美元。
美国石油协会(API)在周二公布，上周美国原油库存减少180万桶，汽油库存增加240万桶，馏分油库存增加76.3万桶。美国能源资料协会(EIA)将在周三发布报告。
美国商务部周二公布，美国3月贸易逆差403.8亿美元(市场预估逆差403亿)，2月为逆差418.7亿美元(前值为423亿美元)。美国3月出口较前月增长2.1%，进口增长1.1%。数据对美国原油提供支持。
美元兑欧元触及八周低位，支持以美元计价的美国原油和其他商品。
利比亚近几周恢复石油出口令布兰特原油承压，但利比亚南部重要油田ElSharara仍然关闭，且新的示威行动导致Zultun和Raquba油田被关闭。
利比亚石油日产量目前总计仅25万桶，2013年年中日产量为约140万桶。政府官员表示，他们希望在一周内重开主要的油田。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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