美国原油接近收平 投资者等待库存报告

* 上周美国原油库存预期将增加150万桶

* 新的示威行动导致利比亚Zultun和Raquba油田被关闭

* 美元下跌

路透纽约5月6日 -美国原油期货周二基本持平，在接近尾盘时缩减升幅，因交易商在原油周度库存报告公布前获利了结，而布兰特原油下跌，因利比亚恢复供应而承压。

调查显示，分析师预期上周美国商业原油库存将增加150万桶，可能使原油库存有史以来首次升至4亿桶以上。

美国原油上涨0.02美元，收报每桶99.50美元，日内高位在100.42美元。布兰特原油下跌0.66美元，收报每桶107.06美元。

美国石油协会(API)在周二公布，上周美国原油库存减少180万桶，汽油库存增加240万桶，馏分油库存增加76.3万桶。美国能源资料协会(EIA)将在周三发布报告。

美国商务部周二公布，美国3月贸易逆差403.8亿美元(市场预估逆差403亿)，2月为逆差418.7亿美元(前值为423亿美元)。美国3月出口较前月增长2.1%，进口增长1.1%。数据对美国原油提供支持。

美元兑欧元触及八周低位，支持以美元计价的美国原油和其他商品。

利比亚近几周恢复石油出口令布兰特原油承压，但利比亚南部重要油田ElSharara仍然关闭，且新的示威行动导致Zultun和Raquba油田被关闭。

利比亚石油日产量目前总计仅25万桶，2013年年中日产量为约140万桶。政府官员表示，他们希望在一周内重开主要的油田。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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