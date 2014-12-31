美国发布关于可以出口何种原油的首份指南

路透华盛顿12月30日 - 美国奥巴马政府周二采取了外界期待已久的两项步骤，可能提高经过加工的轻质原油的数量。根据实施了40年的原油出口禁令，经过加工的轻质原油是可以出口的。

工业与安全局(BIS)的这份指南采用了常见问题(FAQ)的形式。这是美国政府首次试图澄清困扰能源市场一年多的一个问题。

该指南还允许“某些”企业出口经过加工的轻质原油--凝析油，但未透露具体批准了哪些企业的申请。

工业与安全局表示，能源企业必须在蒸馏塔中加工原油以供出口，不能只是通过闪蒸槽进行减压处理。

据政府发布的指南，“经过这些设备处理之后的原油仍然被视为原油，”不允许出口。制订该指南用了将近一年时间。

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关于什么样的原油可以出口一直没有明确说法，让能源企业感到困扰。商务部下属的工业与安全局2013年悄然允许Peaker Energy这家小公司出口经过最低程度处理的轻质原油--凝析油。

今年春天，工业与安全局在非公开信件中另外批准Pioneer Natural Resources(PXD.N)和Enterprise Products Partners LP(EPD.N)两家公司出口经过加工的凝析油。

由于政府和这三家公司的沟通属于私下性质，因此其它大批采油企业对于投资昂贵的凝析油加工基础设施感到茫然。

目前尚不清楚政府最新发布的解释，是否足以消除行业不确定性，为增加出口铺平道路。

但一位分析师表示，常见问题中的回答对石油行业而言是正面迹象。研究公司IHS石油市场资深主管Jamie Webster表示，常见问答“为商务部解脱了束缚”，暗示该部门可能在原油出口方面采取进一步行动。过去几个月原油出口大多被冻结，工业与安全局于夏季暂停批准出口经过最低限度加工的凝析油。

过去六年国内的开采热潮导致徳克萨斯和路易斯安那州的轻质油库存上升，许多炼厂难以消化。奥巴马政府面临越来越大的压力，要求放宽国会在1970年代通过的石油出口禁令，当时这项禁令的出台是因为阿拉伯国家石油禁运导致能源短缺忧虑。

国会参众两院的一些议员表示，除非能源公司能够向亚洲和欧洲出口石油，否则国内开采热潮最终将扼杀美国自身的石油生产。(完)

(编译 张涛/郑茵 审校 张荻)

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