焦点：原油出口禁令取消后 美能源企业争相寻找新的商机

热点问答：特朗普政策和弱势美元是鱼与熊掌不可得兼--前IMF顾问
路透香港1月19日 - 国际货币基金组织(IMF)前政策顾问Barry Eichengreen称，特朗普本周稍早表达了对美元走软的倾向，他这是没有看到自己的政策计划与强势美元之间的关系。
路透12月23日 - 美国能源集团Enterprise与石油交易商维多公司竞相在美国取消40年来的原油出口禁令中寻找机会，目前许多企业都渴望对上周的这一历史性开放举措来一场“压力测试”。
一些专家表示，尽管全球油市环境突变，令许多石油交易商认为把国内原油远销海外已没有经济效益，但长期以来一直为修改政策而奔走的企业或许急于显示，他们的努力并没有白费。
休斯敦的输油管线集团Enterprise Products Partners LP(EPD.N)在声明中称，将提供运输管线和海运油库服务，以便装运定于1月第一周出口的一批60万桶国内轻质原油。
该公司一名发言人称，这批船货属于维多公司，后者将确定发货目的地。目前暂时未能联系到维多公司发言人了解这批船货的去向。Enterprise也未提供船货的任何定价细节。
“我们很高兴地宣布我们的第一笔美国原油出口合同，而且据我们所知，这可能也是近40年来，美湾地区出口的第一批美国原油，”Enterprise首席运营官A.J. "Jim" Teague表示。
部份石油交易商对这一消息感到意外，称自五年前开启页岩油时代以来，美国原油期货价格首度持续高于布兰特油价，在这种情况下，多数品类的原油出口并不符合经济效益。
即便如此，其他公司正在排队等候。独立产油商Pioneer Natural Resources (PXD.N)也跟Enterprise一样，去年从美国政府获得外销轻加工超轻质油的允许，以试探这项禁令；公司在声明中称，预计将在2016年中之前开始出口。
声明并指出，欧洲、亚洲及拉丁美洲为美国原油潜在的市场。
**骤然解除出口禁令**
上周五时，1.8万亿美元政府支出及减税法案经国会通过及奥巴马总统签署立法；该项法案包括解除实施40年之久的美国石油出口禁令。商务部周二正式发布公告指出，企业毋须申请外销原油的许可证。
美国原油出口生产者(Producers for American Crude Oil Exports)执行董事George Baker表示，在接下来几周里，企业可望对原油出口商机进行“压力测试”；该机构成功主导游说当局取消原油出口禁令。
基建瓶颈和出口禁令导致美国页岩油库存不断膨胀，国内原油价格一度较全球指标油价每桶折价25美元，因此近几年来石油生产商要求废除出口禁令的呼声与日俱增。
但这种折价已在近几周逐渐消失，因有迹象显示油价暴跌导致钻探活动减少，美国石油生产今年掉头下滑；另一方面，海外产量仍在增加，伊朗在明年解除制裁后也将增加原油出口。
周三，直至6月的各月美国原油期货合约都较全球原油指标--布兰特原油溢价。
代表石油生产商的律师事务所Sutherland的律师Jacob Dweck称，部分生产商和运货商“都有意为出口摇旗呐喊...他们希望实现(原油)出口。”
但分析师表示，即便少数企业在未来几周宣布达成交易，但这并非预示出现一个较为全面的趋势。
“短期内人们的共识是，不会看到原油大量出口海外，因为经济形势不佳，”能源分析机构RBN Energy主管Sandy Fielden称。(完)
(编译 徐文焰/龚芳/许娜；审校 郑茵/王颖)
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