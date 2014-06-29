独家：美国所有经过蒸馏塔加工的原油都可出口--消息人士

路透6月27日 - 据美国政府和行业消息人士周五称，不仅只有凝析油这样的轻质油品，所有经过蒸馏塔加工的美国原油都不受实施长达40年的出口禁令限制。

美国商务部本周决定允许两家公司出口经过蒸馏塔加工的凝析油。

消息人士称，任何经过蒸馏塔加工的原油都可以出口，使得美国炼油商的出口量有可能增加更多。

商务部本周知会Pioneer Natural Resources(PXD.N)和Enterprise Product Partners(EPD.N)，他们可以出口经过轻度加工的原油。

其中一位消息人士称，部分名为稳定器的油田设备经过调整后，可成为更复杂的蒸馏塔，这样一来，可供出口的油品种类可能进一步扩大。

在今年早前的一项裁定中，商务部知会Pioneer和Enterprise两家公司，通过凝析油稳定器加工的石油也可以用来出口。这道加工程序的成本和难度要低很多，只是简单地将石油气和原油分离。

由于重点放在石油是如何加工的，而不是归属哪类油品，商务部的裁定似乎为生产传统原油的企业提供了一个通过轻度加工原油，避开原油出口禁令的选择。

蒸馏塔是种提炼设备，常用于加热原油，分馏成汽油和石脑油等油品。

对商务部裁定的新解读，将会激起更多有关有多少美国页岩油会出口至海外的揣测。

不过，有关监管规定的许多事情依然不明朗，比如，商务部将如何定义蒸馏塔。

到目前为止，多数关注点都放在德州凝析油产量大增上。但更广义的蒸馏程序或能允许其他产油商出口经过最低程度加工的原油。(完)

(编译 白云; 审校 于春红)

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