美国油企CEO：解除石油出口禁令有助牵制俄罗斯

路透华盛顿3月26日 - 美国北达科他州最大油田运营商Continental Resources的总裁HaroldHamm周三将赴国会听证，届时他将对议员说，在欧洲及乌克兰能源安全面临俄罗斯野心威胁之下，解除美国长达40年的石油出口禁令，是美国探勘热潮在此节骨眼发挥作用的最快方式。

美国部分议员正在推动法案，促使能源部加速审批20多件美国液化天然气(LNG)出口申请。

他们的主张是美国多余的LNG可做为欧洲减少仰赖俄罗斯供应的替代选项，或者至少可帮助天然气市场降低价格。

但美国第一件获准出口LNG至非自由贸易协定国的个案，要到明年底才会正式启动。其他项目也将耗时数年，因需建置数以十亿美元计的设备。此外，乌克兰缺乏LNG港口，而且土耳其禁止运送LNG的船只经由博斯普鲁斯海峡抵达乌克兰。

HaroldHamm周三1400GMT将赴众议院外交事务委员会听证，他将对议员说：“虽然开放LNG出口是崇高的目标，也是美国正在努力的方向，但这需要大规模的基础建设，眼下无法做到隔夜就把LNG出口。”

根据他事前准备好的讲稿：“如果我们想对当前全球事件有立即性的影响力，我们可以即刻解除原油出口禁令，就不必受限于类似LNG的基础建设需求。”

如果松绑原油出口禁令，北达科他州的Bakken NorthDakota油田将因石油销售增加而受惠。而Continental是该油田最大承租者。

但并不是所有人都同意Hamm的看法。也将出席同场听证会的国际关系委员会成员MichaelLevi就认为，美国出口的石油有如沧海之一粟，而且多数欧洲国家也因基建瓶颈无法迅速转向不同的石油种类。(完)

(编译 李婷仪 审校 王冠中)

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