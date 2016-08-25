独家：美国油气公司Silver Hill正在寻求出售--消息

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透8月24日 - 知悉情况的消息人士称，美国油气公司Silver Hill Energy Partners正在寻求出售机会，包括债务在内该公司估值或将超过20亿美元；这可能成为今年石油行业的最大一笔交易。
油价经历了两年低迷走势，随着油价现在每桶40美元附近徘徊，并缓慢接近50美元，石油行业的交易正在解冻，因大型油企在渐渐开始重新补充石油库存。
上述消息人士周三称，Silver Hill拥有4万英亩(16,190公顷)油田，每日产油18,000桶。
Silver Hill位于达拉斯，属于私募股权公司Kayne Anderson Capital Advisors LP、Ridgemont Equity Partners和其他投资公司所有。该消息人士还称，Silver Hill在与投行Jefferies LLC就出售计划进行合作。
消息人士要求匿名，因出售过程保密。Silver Hill、Kayne Anderson和Ridgemont Equity Partners的代表未回应置评请求。Jefferies拒绝置评。(完)
(编译 王琛；审校 杜明霞)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。