独家：美国油气公司Silver Hill正在寻求出售--消息

路透8月24日 - 知悉情况的消息人士称，美国油气公司Silver Hill Energy Partners正在寻求出售机会，包括债务在内该公司估值或将超过20亿美元；这可能成为今年石油行业的最大一笔交易。

油价经历了两年低迷走势，随着油价现在每桶40美元附近徘徊，并缓慢接近50美元，石油行业的交易正在解冻，因大型油企在渐渐开始重新补充石油库存。

上述消息人士周三称，Silver Hill拥有4万英亩(16,190公顷)油田，每日产油18,000桶。

Silver Hill位于达拉斯，属于私募股权公司Kayne Anderson Capital Advisors LP、Ridgemont Equity Partners和其他投资公司所有。该消息人士还称，Silver Hill在与投行Jefferies LLC就出售计划进行合作。

消息人士要求匿名，因出售过程保密。Silver Hill、Kayne Anderson和Ridgemont Equity Partners的代表未回应置评请求。Jefferies拒绝置评。(完)