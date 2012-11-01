美国原油期货上涨 布兰特原油下滑

日央行前审议委员称日圆兑美元若跌至125-130或被视为低估
路透东京2月16日 - 前日本央行政策委员会审议委员白井早由里周四称，若日圆兑美元跌至125-130，国际社会或开始认为日圆被低估，美日经济对话将可能讨论汇率问题。
* EIA公布上周美国原油库存减少,预估为增加
* 美国汽油库存增加,馏分油库存降幅低於预期
* 北海Buzzard油田可能周四复工
* 关注周五美国10月非农就业报告
路透纽约11月1日电---布兰特原油期货周四下滑,因北海原油供应不断恢复及欧元区忧虑拖累,但美国汽油期货小涨,因超级风暴桑迪干扰供应带来的支撑盖过了库存增加的压力.
美国原油期货升近1%,因经济数据利多,且上周原油库存减少.
在飓风桑迪吹袭美国东北部後,由断电和导航混乱引起的物流问题继续威胁包括纽约港在内的纽约地区燃油和原油运输.
布兰特12月原油期货跌0.53美元,结算价报每桶108.17美元,略高於100日移动均线切入位108.14,盘中低见107.75美元.
北海Buzzard油田预计将在周四复工,这令布兰特原油期货承压.
对负债沉重的希腊以及欧元区经济的担忧压低欧元/美元,令油价卖压加重.
美国能源资料协会(EIA)公布上周美国原油库存减少205万桶,市场预估为增加150万桶.
美国12月RBOB汽油合约升0.33美分,结算价报每加仑2.6336美元,尽管EIA公布上周汽油库存增加93.5万桶,增幅大於预期.
12月取暖油跌2.91美分或近1%,结算价报每加仑3.0332美元.
EIA公布馏分油库存减少仅9.3万桶,分析师预估为减少130万桶.
美国12月原油期货上涨0.85美元,结算价报每桶87.09美元. (完)
--编译 李军;审校 母红
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