国际油价下挫 因需求迟滞供应充裕

路透休斯敦9月22日 - 原油期货价格周一下滑，因供应充裕及欧洲和中国经济成长放缓，盖过了对石油输出国组织(OPEC)减产的预期。

二十国集团(G20)的财长和央行首脑在澳洲凯恩斯开会后表示，他们非常有希望让全球经济规模再增加2万亿美元并创造数以百万计的新工作岗位，但欧洲经济持续停滞仍是一重大障碍。

中国财政部长周日表示，中国政府的宏观经济政策将继续着眼于综合性目标，特别是保持就业增长和物价稳定，不会因为单个经济指标的变化而做大的政策调整。

数日前，在中国发布数据显示8月工业产出增幅为近六年最弱后，许多分析师已经下调了对中国经济成长的预估。

汇丰(HSBC)/Markit周二将联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，9月PMI初值可能低于50，表明制造业活动萎缩。投资人将从中寻找中国需求的线索。

“中国成长放缓，这影响油市，”iitrader.com管理期货部门主管Oliver Sloup表示。

“供应充裕也是影响市场的主要因素之一。即便OPEC减产，也不会有太大冲击。”

11月布兰特原油期货LCOc1跌1.42美元，报96.97美元，盘中一度大跌2.01美元至96.38美元。

收盘到期的10月美国原油Clc1下滑0.89美元，收报每桶91.52美元，连跌四个交易日。

美国11月原油期货CLX4收报90.87美元，跌0.78美元。

OPEC成员国将在11月27日开会检讨产油政策。许多分析师预计OPEC将减产以放缓近期油价的跌势。

利比亚国营石油公司National Oil Corp周日表示，利比亚原油日产量降至70万吨，较一周前减少了近两成，因El Sharara油田和Zawiya炼厂仍关闭。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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