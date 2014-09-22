国际油价下挫 因需求迟滞供应充裕

亚股下跌同时美元回吐涨幅 因朝鲜紧张局势升温
路透新加坡4月18日 - 亚洲股市周二回落，同时美元回吐之前因美国财长努钦支持美元强势的讲话而录得的涨幅，因朝鲜紧张局势升级打压人气。
路透休斯敦9月22日 - 原油期货价格周一下滑，因供应充裕及欧洲和中国经济成长放缓，盖过了对石油输出国组织(OPEC)减产的预期。
二十国集团(G20)的财长和央行首脑在澳洲凯恩斯开会后表示，他们非常有希望让全球经济规模再增加2万亿美元并创造数以百万计的新工作岗位，但欧洲经济持续停滞仍是一重大障碍。
中国财政部长周日表示，中国政府的宏观经济政策将继续着眼于综合性目标，特别是保持就业增长和物价稳定，不会因为单个经济指标的变化而做大的政策调整。
数日前，在中国发布数据显示8月工业产出增幅为近六年最弱后，许多分析师已经下调了对中国经济成长的预估。
汇丰(HSBC)/Markit周二将联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，9月PMI初值可能低于50，表明制造业活动萎缩。投资人将从中寻找中国需求的线索。
“中国成长放缓，这影响油市，”iitrader.com管理期货部门主管Oliver Sloup表示。
“供应充裕也是影响市场的主要因素之一。即便OPEC减产，也不会有太大冲击。”
11月布兰特原油期货LCOc1跌1.42美元，报96.97美元，盘中一度大跌2.01美元至96.38美元。
收盘到期的10月美国原油Clc1下滑0.89美元，收报每桶91.52美元，连跌四个交易日。
美国11月原油期货CLX4收报90.87美元，跌0.78美元。
OPEC成员国将在11月27日开会检讨产油政策。许多分析师预计OPEC将减产以放缓近期油价的跌势。
利比亚国营石油公司National Oil Corp周日表示，利比亚原油日产量降至70万吨，较一周前减少了近两成，因El Sharara油田和Zawiya炼厂仍关闭。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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路透新加坡4月18日 - 亚洲股市周二回落，同时美元回吐之前因美国财长努钦支持美元强势的讲话而录得的涨幅，因朝鲜紧张局势升级打压人气。
路透东京4月18日 - 美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)周二与日本官员会面后表示，美国亟欲加强与日本间的贸易关系。
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)