国际油价下跌 受围绕美国预算协商的不确定性影响

苹果将在数月之内于印度投产iPhone SE--消息
路透孟买2月17日 - 直接知悉内情的行业消息人士周五表示，未来数月，苹果将开始在印度南部科技重镇班加罗尔一处合约代工厂组装价格偏低的iPhone SE机型。
* 市场对希腊债务协议达成反应不一
* OECD:无法排除全球出现严重衰退的可能
* 美国石油协会(API)周二稍晚将公布一周油库存数据
路透纽约11月27日电---原油期货价格周二下跌,连续第二日受围绕美国预算谈判的忧虑打压,汽油期货价格则因库存较低受到提振.
市场谨慎看待向希腊发放紧急援助的协议,石油交易商关注即将出现的美国"财政悬崖",同时有最新迹象显示,疲弱不振的燃料需求可能面临更多不利因素.
有一些迹象显示,美国国会在迈向就增税减支问题达成妥协的方向,但要在年底前达成确定协议还有很长一段路要走,参议院民主党领袖里德对迄今为止谈判取得的进展表示失望.
希腊的国际贷款人同意采取一系列措施,将希腊债务降低400亿欧元,2020年前希腊债务相当於GDP的比例将降至124%,但分析师提醒,这并不表示欧洲问题得到解决.
"欧元区仍有经济成长问题,即使希腊债务协议在我们看来,足以维持金融稳定,并令希腊留在欧盟,"Citi Futures Perspective的能源分析师Tim Evans.
近月12月汽油期货合约价格小幅上涨,因美国东海岸汽油库存偏低吸引投资者关注,其中包括汽油期货合约交割地纽约港.12月汽油期货合约将於周五到期.Evans指出,东海岸库存减少曾在前两个月合约到期前,帮助提振汽油期货.
交易商在等待美国石油协会(API)的一周库存数据,预计将显示上周汽油和原油库存增加.馏分油库存则料小幅减少.
布兰特1月原油期货合约跌1.05美元,结算价报每桶109.87美元,盘中稍早测试20日移动均线支撑位约109.35美元后,出现反弹.
美国1月原油期货合约跌0.56美元,至每桶87.18美元.RBOB-12月汽油期货合约涨0.1%,取暖油1月期货合约则跌1%.
经济合作暨发展组织(OECD)调降全球增长预估,并表示欧元区债务危机是对全球经济的最大威胁,加重了对经济的悲观心理.(完)
--编译 白云;审校 程琳
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