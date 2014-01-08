美国原油因库欣库存增加收低1美元

* 利比亚表示将起诉向示威者购买原油的企业

* EIA表示，库欣原油库存增加，汽油库存急升

* 美元指数升至11月底来最高

路透纽约1月8日 -美国原油周三下跌逾1美元，收在六周最低，此前政府数据显示美国指标原油期货交割地库欣的原油库存大幅增加。

布兰特原油抹去早盘录得的涨幅也收跌，但跌幅受限，因持续忧虑利比亚原油供应。美国原油跌幅更大，导致其较布兰特原油贴水触及一个月新高接近15美元。

The Schork Report编辑StephenSchork表示，在炼厂即将进入维护季前，美国原油库存增加。在炼厂维护季期间，原油需求减少。

“市场供应上升和需求疲弱合力压低美国原油价格，”Schork说。

EIA数据显示，美国原油期货合约交割地库欣的原油库存上升超过100万桶。

同时，汽油和柴油库存也大幅上升，因炼厂继续快速生产燃料油。

布兰特原油期货下跌0.20美元，收报每桶107.15美元。美国原油期货收跌1.34美元，报每桶92.33美元。美国原油期货在过去七个交易日中六日收跌，因市场供应不断增加。

部分交易商称，美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三晚些时候公布的会议记录引发卖盘，因联储表示在缩减刺激计划时将谨慎行事。刺激计划对商品市场有利。

市场将关注周五公布的美国12月非农就业报告，以判断美国经济复苏的步伐，该数据可能为美联储未来缩减购债的步伐提供进一步线索。

布兰特较美国原油溢价扩阔至14.91美元，收报14.82美元。

美元走强也令油价承压，美元指数.DXY升至11月底以来最高。

利比亚的紧张局势支撑布兰特原油期价。利比亚油长周三表示，该国将不会和任何从被示威者控制港口购买原油的外国企业做生意，而且会起诉这些企业。(完)

(编译 利棣儿; 审校 母红)

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