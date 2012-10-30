美国汽油期货回落 因飓风桑迪对需求的影响超过供应

* 美国EIA推迟发布库存报告,API将按计划在周二公布库存报告

* 部分炼厂断电,其他在炼厂在飓风过後恢复生产

路透纽约10月30日电---美国汽油和取暖油期货周二走低,回吐飓风桑迪来袭前录得的涨幅,因数家东海岸主要炼厂和燃料输送管道恢复运营,且交易商押注燃料需求受到严重影响.

尽管东海岸第二大炼厂报告部分厂房进水,其他两家炼厂也报告供电中断,这可能使产量减少,但部分交易商开始削减曾在飓风来袭前三天推高油价的风险溢价,因他们当时担心风暴将导致供应紧张.

相反,市场焦点转向运送用燃料需求减少,因桑迪使多数地区陷入瘫痪,导致机场,码头铁路和告诉公路关闭.被称为PADD 1的东部地区每日的燃料消费量估计为520万桶,占全国总消费量的约四分之一.

布兰特原油期货走低,美国原油期货在平盘附近拉锯,整日走势震荡,成交清淡,因美国东北部的许多市场人士受到飓风的影响无法入市交易.

美国近月11月RBOB汽油合约跌2.80美分,结算价报每加仑2.7288美元,在三日连涨後走低. 根据路透数据,成交量近略高於97,000口,较30日均值低34%.

汽油期货从周二低位2.6916美元反弹,因Phillips 66 (PSX.N)称该公司位於新泽西Bayway的该地区第二大炼厂"部分低洼地方进水",且预计停电将持续一到两天.该炼厂的日产能为238,000桶.

该炼厂周一关闭以防万一.

另外有两家炼厂也因断电而关闭,这可能使因风暴来袭而几乎全面停运的燃料生产恢复步伐缓慢.

美国石油协会(API)将於周二收盘後公布上周库存数据:最近一周原油库存增加210万桶;一周汽油库存减少17.3万桶,馏分油库存减少260万桶.

路透调查的分析师初步预计上周美国原油库存增加150万桶.美国能源部称将推迟公布能源资料协会(EIA)编制的上周库存数据.

11月取暖油合约跌2.86美分,结算价报每加仑3.0866美元,盘中跌至3.0675的日低.周一触即10月19日以来最高3.1495美元.

尽管出现一些电力供应问题,但该地区炼厂多数未受风暴的影响,现已恢复生产.东海岸最大的炼厂,日产能为33万桶的Philadelphia Energy Solutions炼厂已恢复运营.

美国12月原油期货小涨0.14美元,结算价报每桶85.68美元,盘中触及86.24美元的高位.

布兰特12月原油期货跌36美分,结算价报每桶109.08美元,盘中交易区间为108.65-110.10美元.

布兰特与美国原油期货溢价结算时跌至每桶23.40美元. (完)

--编译 母红;审校 李军

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