国际油价走低 因美国财政悬崖磋商重陷僵局

* 贝纳提出的避免财政悬崖的计划未能获得共和党议员的支持

* 年底节日前成交清淡

路透纽约12月21日 - 油价周五回落逾1%,回吐本周稍早录得的涨幅,因美国众议院议长贝纳提出的避免财政悬崖的计划未能获得共和党议员的支持.

对年底前无法达成预算协议的担忧,以及美德两国悲观的消费者信心数据,引发对包括股市和油市在内的风险较高资产的全面卖盘.美元受避险资金流推动上扬,进一步加重油价承受的压力.

周四晚间,共和党放弃了众议院议长贝纳提出的避免财政悬崖的方案.

到周五下午,避免财政悬崖的努力仍未取得任何进展,议员们将离开华盛顿去过节.

布兰特2月原油期货回落1.23美元,或1.1%,报每桶108.97美元.该合月过去三日均未能站在200日移动均线切入位110.24美元之上.

美国2月原油期货合约跌1.47美元,或1.6%,随着达成财政悬崖协议的希望消退,美国原油期货的跌幅大于布兰特原油期货.

今日的跌势抹去了布兰特原油期货本周的涨幅,本周稍早,布兰特原油期货受中东动荡和中国恢复成长的预期推动走强.美国原油期货本周累计上扬2.2%,为两个月来最大单周涨幅.

交易商和经纪商称,下周节日来临前市场成交清淡,放大了价格波幅.午盘时,布兰特和美国原油期货的成交量较30日均值低50%.

美国RBOT汽油期货和取暖油期货也走低,取暖油期货因气温高于正常水平而受创.

周五公布的数据显示,12月汤森路透/密西根大学消费者信心指数终值跌至72.9,11月为82.7,且不及预期的74.7,为7月以来最低.这也加重油价承受的压力.

分析师对油市明年前景持更为乐观的态度,因中国数据显示需求增加,且预期全球经济成长步伐将有所加快.

据许多预测机构预计,全球明年的石油需求可能增加,因美国经济复苏.

周四公布的数据显示,美国第三季GDP终值为成长3.1%,为2011年底以来的最快增速,且较第二季1.3%的增幅高出逾一倍.(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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