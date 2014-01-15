库存减少推动美国原油期货触及两周高位

* 上周美国原油库存减少，汽油库存增加-EIA

* 伊朗与六方签署的核问题协议重压布兰特原油期价

* 部分北海福尔蒂斯原油船货装船可能延期

路透纽约1月15日 -美国原油期货周三收在两周高位，因政府数据显示，上周美国原油库存降幅超预期，而预期伊朗和利比亚原油供应可能增加使布兰特原油期货涨幅受限。

布兰特和美国原油近月合约将在今后几天到期，交易商买入以回补头寸，推高油价。

美国能源资料协会(EIA)报告称，上周美国原油库存降幅远超预期，这是推动市场的最主要因素。超低硫柴油期货攀升至逾一周高位，因库存意外减少，汽油库存增加，因上周的极寒天气使人们无法开车出行。

美国原油期货扩大涨幅，上扬2.01美元，至日高94.60美元，后收窄涨幅，结算价上扬1.58美元，或1.7%，报每桶94.17美元，为1月2日以来最高结算价。2月合约将在下周二到期，之前美国为长周末。

2月布兰特原油期货上扬1.16美元，至日高107.55美元，收涨0.74美元，报每桶107.13美元。该合约将于周四到期。

分析师称，原油期价早该反弹。“我认为当油价跌至接近91美元时，市场已经超卖，”iitrader.com的创始人兼首席市场策略师Rich Ilczyscyn表示。

股市劲扬也支撑油价。标普500指数周三收在历史最高收位。

布兰特较美国原油溢价收窄，因Trans Canada的Keystone输油管道南线将从1月22日开始将库辛原油运往美国墨西哥湾的炼厂。布兰特和美国原油价差收窄0.84美元，收报每桶12.96美元，为近两周来最窄。

EIA报告，上周美国原油库存减少770万桶，预估为减少60万桶。馏分油库存减少，市场预期为增加。汽油库存增加。

超低硫柴油(ULSD)期货收涨1.5%，报每加仑2.9796美元。美国汽油期货收盘基本持平在每加仑2.6264美元。

利比亚El Sharara油田恢复生产限制布兰特原油期货涨幅，不过主要问题仍在于东部油港被封锁的情形何时结束。

据俄罗斯和伊朗消息人士透露，透过两国协商的石油易货协议，伊朗石油出口也可能每日增加约50万桶。

六方与伊朗继续推进临时协议，旨在以放宽对伊朗的部分制裁，换取其暂停核计划。

伊朗与六大国的初步协议将在1月20日生效。根据这项协议，伊朗石油出口将维持在当前每日约100万桶的水准。

有消息称，部分北海福尔蒂斯原油船货装船可能延期，为布兰特原油提供了支撑。(完)

(编译 母红; 审校 张荻)

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