美国原油期价升穿99美元 因忧虑中东情势及受套利交易带动

* 美国原油触及九个月高位

* 美国9月/10月原油价差走宽至纪录来最阔水平

* 布兰特原油较美国原油溢价跌至2011年1月来最窄

路透纽约7月2日 - 美国原油价格周二升穿每桶99美元，至九个月高位，因中东情势紧张令投资人不安，且美国原油供应不断收紧的迹象引发近月美国原油价格表现优于其他月份合约。

9月布兰特原油较9月美国原油溢价收窄至4美元以下，为2011年初以来最窄水平，因一些交易商纷纷急于回补空头。

美国不同月份的原油合约价差走宽至数年来最宽水平，9月/10月美国原油合约价差一度跳升至1.24美元，创下纪录来最宽水平，上周仅为0.34美元。

近月美国原油期货大幅走强，这和BP(BP.L)日产量41.3万桶的Whiting炼油厂上月重开相关，该炼厂恢复运作预料将扶助消化更多运送到美国俄克拉荷马州库欣的加拿大原油。

“它反应了第三季供应将更为紧张的预期，”Tradition Energy市场研究部董事Addison Armstrong说。“炼厂运行在很高水平，且它们有空间提高至更高水平。”

油价也因中东动荡得到提振，利比亚原油出产减少了三分之一，之前示威者关闭了数个油田，且埃及反政府示威令人忧虑整个地区的稳定性。

8月布兰特原油期货上涨1美元，结算价报每桶104.00美元。

8月美国原油期货升1.61美元，结算价报每桶99.60美元，盘中一度上涨至距离100美元心理关口不足13美分，此为2012年9月来的最高水平。

收盘后，美国石油协会(API)公布，美国最近一周原油库存减少940万桶；汽油库存减少18.3万桶，馏分油库存减少230万桶。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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