美国原油升至六周高位 受助于强劲消费者信心数据

* 美国消费者信心升至九个月高位

* 布兰特原油较美国原油价差进一步收窄至3.26美元

* IEA下调今年全球原油需求增长预估

* 普京表示将履行欧洲天气然合约

路透纽约4月11日 -美国原油期价周五上涨至约六周高位，受助于汽油需求上升及正面的消费者信心报告，不过，获利了结和需求前景减弱限制了美国原油期价的涨幅。

国际能源署(IEA)周五下调2014年全球石油需求预估，因预计下周来自利比亚的石油供应将增加，消息压低布兰特原油期价。

美国原油和美国汽油期货一起上涨。美国汽油早盘急升，因本周中发布的一份政府报告显示，最新一周汽油库存骤降，暗示在夏季驾驶季开始前汽油需求强劲。

美国4月消费者信心升至九个月高位，也支撑美国原油，且使美国原油较布兰特原油贴水收窄至9月中来最窄。

布兰特原油价格下滑，之前俄罗斯威胁将终止对乌克兰的天然气供应的立场软化。俄罗斯周四表示，如果乌克兰不支付天然气费，将终止对乌克兰的天然气供应，继而影响对欧洲的供应。俄罗斯总统普京周五作出保证，表示“将全面履行我们对欧洲消费者的所有责任。”

美国原油期货盘中上升最多1.04美元，至104.44美元的日内高位，之后回吐大部份涨幅，收升0.34美元，报每桶103.74美元。

美国RBOB汽油期货盘中上涨最多3.35美分，至每加仑3.0381美元的日内高位，但回吐大部份升幅，收涨0.65美分，报3.0144美元。

布兰特原油收跌0.14美元，报每桶107.33美元，但本周仍收升0.5%。

布兰特原油较美国原油价差一度收窄至3.26美元，收报3.59美元，为9月19日来最窄。

石油输出国组织(OPEC)周四将2014年全球对其原油需求下调，预计2014年全球对其原油需求平均为2,965万桶/日，较此前预估低5万桶/日。

利比亚国家石油公司周四取消该国东部港口Hariga的不可抗力。

周五稍晚，美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据显示，截至4月8日该周，投机者增加美国原油期货和期权净多头头寸。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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