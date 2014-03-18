美国原油期货大涨超过1美元

* 普京向议会表示不要乌克兰其他地区

* 股市上扬，因对俄罗斯的小范围制裁缓和油市忧虑

* 美国上周原油库存料增加260万桶

路透纽约3月18日 -美国原油期货周二大涨超过1美元，至一周高位，跟随股市强劲升势，这盖过了对美国原油库存将增加的预估影响，而布兰特原油期货受到对克里米亚暴力冲突的担忧提振。

俄罗斯总统普京表示，除了克里米亚外，他不会侵占乌克兰其他地区后，市场信心有所增强。但有乌克兰军人在基地被袭后丧生，显示危机局面仍不稳。

美股强劲上涨，标普500指数10大板块齐步走强。

交易商静待周三美国政府将公布的上周库存数据，预计将显示上周美国原油库存增加260万桶。

美国石油协会(API)将在周二2030GMT公布库存数据。

美国原油期货结算价升1.62美元，结算价报每桶99.70美元。自3月3日触及五个月高位105.22美元后，美国原油期货在近几周大多下滑。

5月布兰特原油期货升0.55美元，报106.79美元，周一一度跌至六周低点。

美国取暖油期货升约2.5美分，报2.9155美元，RBOB汽油期货升超过2美分至2.9028美元。

普京无视乌克兰人的抗议和西方的制裁，周二签署条约，将克里米亚纳入俄罗斯，但他表示没有计划侵占乌克兰其他地区。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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