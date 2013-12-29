英债投资者呼吁财政部发行更多长债和通胀保值债--DMO
路透伦敦1月24日 - 英国债务管理局(DMO)周二表示，英国公债投资者对该国财政部称，他们希望看到更多长期公债和通胀保值债券的发行。
* 美国原油期货两个月内首次突破100美元
* 美国原油和成品油库存大降-EIA
路透纽约12月27日 -美国原油期货价格周五收在逾两个月最高水准，受原油库存连续第四周减少带动，而布兰特原油期货则受到非洲内乱局势影响供应的支撑。
布兰特原油期货涨势受限，因交易商出售该合约，以出脱布兰特原油期货和美国原油期货的套利交易。
美国能源资料协会(EIA)公布，在截至12月20日的该周美国原油库存减少470万桶，是230万吨的预估降幅的两倍多。
布兰特原油期货升0.20美元，报112.18美元，为12月3日来最高结算价，美国原油期货升0.77美元，报100.32美元，为10月18日来最高结算价。美国原油期货为10月21日来首次突破100美元关口。
布兰特原油期货较美国原油期货溢价较昨日收窄0.57美元，报11.86美元。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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