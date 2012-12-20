国际油价攀升 受助于美国达成预算协议的希望和对需求的乐观情绪

* 美国原油期货领涨石油类商品

* 汽油期货录得11月初以来最大两日涨幅

* 德国IFO景气判断指数强于预期,支撑油价

路透纽约12月19日 - 原油期价周三攀升,因预期美国民主、共和两党的预算磋商最终将达成协议,点燃对美国原油需求的乐观情绪.美国是全球最大石油消费国.

市场担忧如果不能达成协议,无法避免在明年1月跌落财政悬崖,美国经济可能重陷衰退,加之对欧债危机的忧虑,使第四季需求前景受压,抵销了对中东动荡可能导致该地区供应中断的忧虑对油价带来的提振.

尽管美国总统奥巴马威胁将否决共和党的税务计划,使预算磋商在近期取得进展后再度陷入僵局,但看似双方仍对可能达成协议充满信心.

"今日全球市场开市时,市场充斥这冒险基调.所有市场均呈现上行趋势,我认为,原油市场因此受到提振,"Tradition Energy的市场研究部董事Addison Armstrong表示.

全球股市攀升至17个月高位,在美国能源资料协会公布的数据显示,上周燃料需求触及年内第二高水平,而原油和取暖油库存减少后,美国原油期价的上行动能进一步增强.

布兰特2月原油期货上扬1.52美元,收报每桶110.36美元,录得自11月19日以来最大单日涨幅.该合约升穿50日移动均线切入位109.79美元,且一度升穿200日移动均线切入位110.39美元,这些是交易商密切关注的技术水准.

不过,美国原油期货领涨石油产品,美国1月原油期货合约上扬1.58美元,或1.8%,收报每桶89.51美元,录得该合约自11月29日以来的最大单日涨幅.

1月合约在今日收盘时到期,交投更活跃的2月合约也收涨1.58美元,报每桶89.98美元,日高为90.33美元.

美国RBOB汽油期货急升近2%,近月合约在过去两日累计上扬逾3%,为11月9日以来最大两日涨幅.汽油交易商一直密切关注Motiva Enterprises位于德州Port Arthur的炼厂日产能为32.5万桶的裂化装置复工的消息.

据知情人士透露,预计该装置的维修工作将于周日完成.该装置在周一因泄露引发火灾.

欧元区经济前景改善进一步支撑油价.今日公布的数据显示,德国IFO企业景气判断指数攀升至102.4,高于预期的102.

另外,数据显示,美国11月建筑许可触及近四年半最高,进一步增加市场的利好人气.

而中东紧张气氛蓄势待发也扶助推高油价.(完)

(编译 龚芳; 审校 于春红)

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