国际油价攀升 受助于财政悬崖乐观情绪和炼厂故障

全球主权债规模今年有望触及纪录新高44万亿美元--标普
路透伦敦2月24日 - 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。
* 股市和油价攀升,受助于财政悬崖乐观情绪升温
* 成品油期货领涨石油产品期货,因Motiva的裂解装置将再度停产
路透纽约12月18日 - 油价周二攀升,因有迹象显示美国解决预算危机的磋商取得进展,缓解了对全球最大经济体美国可能重陷衰退的忧虑.
白宫和共和党看似接近达成避免财政悬崖的协议,投资者纷纷买入诸如原油和股票等风险较高资产,美国股市录得一个月以来最大两日涨幅.
众议院议长贝纳继续支持共和党同僚在与白宫的磋商中做出的让步,显示双方接近达成协议.
数月以来,美国预算磋商和欧债危机一直重压油市,引发市场担忧发达经济体原本疲弱的需求可能进一步萎缩.不过,随着中东动荡加剧,该地区供应可能中断的不安缓解了对需求的忧虑.
汽油和取暖油期货领涨石油产品期货,因有消息称,Motiva Enterprises将再度暂停其位于德州Port Arthur炼厂的裂解装置的生产,进行进一步维修.该裂解装置日产能为32.5万桶,今年投产后不久因管道问题而停产.
近月布兰特原油期货上扬1.20美元,收报每桶108.84美元,一度升穿14日移动均切入位108.87美元.
1月美国原油期货上扬0.73美元,收报每桶87.93美元,升穿50日移动均线切入位87.64美元,周一曾测试该水准.
RBOB汽油期货合约和取暖油期货合约尾盘分别上扬1.5%和1.3%.
交易商静待今日稍后美国石油协会(API)和明天能源资料协会(EIA)公布的上周库存数据.（完）
(编译 王冠中; 审校 戴素萍)
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