原油和汽油期货走高 受助于北美东海岸炼厂关闭

* 布兰特和美国原油期价一度大涨

* 汽油价格受圣约翰炼厂一炼油装置关闭支撑

* 利比亚主要港口仍然关闭

路透纽约8月23日 - 汽油期价攀升周五扶助拉高原油价格，因有消息称加拿大东海岸一炼厂关闭。

尽管布兰特原油期货成交量增加，但其表现不及美国原油期货。布兰特较美国原油溢价收窄至每桶4.16美元，本周稍早布兰特/美国原油溢价一度大涨3美元，自6月底以来首次升至6美元。

盘初，乐观的美国制造业数据和利比亚出口受扰为布兰特和美国原油期货提供支撑。一波短暂的交投活动使成交量攀升，原油价格在美东时间上午10:35到10:37的两分钟内跳升了0.80美元。

市场观察人士将此次跳升归因于在美国商务部报告美国新屋销售降幅超预期后，美元走软。CME Group称，交易未出现任何异常。

能源信息提供商Genscape报告，Irving Oil公司位于加拿大新不伦瑞克省日加工30万桶原油的圣约翰炼厂的一个日处理7万桶原油的流化催化裂化装置关闭。消息公布后，汽油价格攀升。

Irving公司证实关闭该装置进行计划外维护，且市场人士表示，维护可能在一周内完成。

另外，Monroe Energy也关闭了宾州Trainer炼厂的一个汽油生产催化裂解装置。这为汽油价格提供了进一步支撑。

布兰特原油期货上扬1.14美元，结算价报每桶111.04美元，脱离稍早触及的高位111.23美元。

美国原油期货上涨1.39美元，报每桶106.42美元，脱离106.94美元的日高，较布兰特原油的贴水收窄至4.62美元。

布兰特原油成交量较30日均值低8%，为略低于50万桶。美国原油成交量较30日均值低近40%，为37万口。

9月美国汽油期货上扬4.24美分，结算价报每加仑3.0072美元。

利比亚最大的原油出口港Es Sider和Zueitina目前仍然关闭。但该国副油长Omar Shakmak称，其他港口的情况有所好转。

(编译 母红; 审校)

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