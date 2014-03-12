美国原油期货大跌 因库存增加及战略石油储备释出

* 美国计划释出多达500万桶战略石油储备

* 美国上周原油库存增加620万桶，预估为增加220万桶

路透纽约3月12日 -美国原油期价周三大跌超过2美元，为两个月内最大单日跌幅，因此前美国意外宣布计划测试战略石油储备释出，而上周库存数据显示原油库存大增。

布兰特原油期货价格小跌，布兰特较美国原油溢价连续第三天扩阔，但市场主要焦点还是在美国原油期货，因有两个不利的供应面消息。

美国能源部宣布，计划出售多至500万桶战略石油储备原油，以测试该国紧急库存的运作能力。

美国能源资料协会(EIA)数据显示，截至3月7日该周美国原油库存增加620万桶，几乎为预估水准的三倍，因在春季维修季节高峰关闭的炼厂增加。

布兰特原油期货跌幅没有那么大，因利比亚地缘政治风险支撑，且有迹象显示欧盟可能对俄罗斯实施更强硬的制裁。

美国原油期货下跌2.04美元，结算价报每桶97.99美元，跌穿50日移动均线切入位98.32美元。

布兰特原油期货跌约0.53美元，结算价报每桶108.02美元。

布兰特较美国原油溢价结算时为每桶10.03美元，扩阔1.51美元，为1月29日来首次报10美元之上。

投资人等待周四中国公布的最新经济数据，包括工业生产、零售销售等。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。