美国原油期货小跌 布兰特原油上涨

* 上周美国原油库存增加640万桶-EIA

* 取暖油期货价格升至五个月高位，因天气寒冷带动需求

* 美国汽油期货攀升，因库存意外减少

路透纽约1月29日 -美国原油期货周三小幅下跌，但取暖油急升，令美国原油缩减大部份跌幅。严寒天气袭击美国，令美国的公用设施寻求任何可获得的燃料，为家庭和企业提供暖气。

美国能源资料协会(EIA)数据称，上周包括取暖油在内的馏分油库存大幅减少，推动取暖油期货早盘上扬。

EIA称，美国一周原油库存增加640万桶，汽油库存减少，而预估为增加。馏分油库存减少460万桶，预估为减少220万桶。

布兰特原油温和上涨，受中东供应忧虑支撑。

布兰特原油上涨0.44美元，结算价报每桶107.85美元。

在美国原油库存数据公布后，美国原油盘中下跌超过1美元，至96.32美元日内低位。之后缩减跌幅，下滑0.05美元，收报每桶97.36美元。

布兰特原油和美国原油价差走宽至10.49美元。

取暖油期货盘中高见每加仑3.1869美元，此为8月29日来最高，结算价升1.9%，报每加仑3.1816美元。最新一周美国汽油库存意外减少，带动汽油期货上涨，收高1.3%，报每加仑2.6609美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 张涛)

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