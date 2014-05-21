美国原油期货触及一个月高位 因上周原油库存大跌

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透纽约5月21日 - 美国原油期货周三触及一个月高位，大涨近2美元，此前政府报告显示上周原油库存骤降，而利比亚又发生新的冲突，令产量维持低点，也提振了布兰特原油期货。
美国能源资料协会(EIA)公布，上周美国原油库存下滑，因进口降至1997年来最低，汽油和馏分油库存增加。
上周美国原油库存减少720万桶，而净原油日进口量减少65.8万桶，至640万桶的纪录低点。
美国石油协会(API)昨日公布的数据显示，上周原油库存骤减1,000万桶，扶助原油期货在海外市场小涨，今日EIA数据公布后，延续涨势。
布兰特原油期货LCOc1收高0.86美元，报每桶110.55美元。美国7月原油期货CLc1收涨1.74美元，报每桶104.07美元，盘中一度升1.96美元至104.29美元。
美国原油期货的强势带动美国汽油期货，尽管数据显示上周汽油库存增加近100万桶。美国汽油期货RBc1收高3美分，报每加仑2.9942美元。
利比亚原油日产量由周一的21万桶小涨至23万桶，但仍远低于2011年内战爆发前的160万桶。
在政府宣布示威已结束十天后，利比亚两大油田仍关闭。
俄罗斯宣布从同乌克兰接壤的三省边境撤军后，紧张局势看似正在缓和。乌克兰周日将举行总统选举。
美联储会议记录显示，决策者在会上讨论了退出超宽松货币政策时可能使用的一系列工具，为最终退出作准备，但并未作出最后的决定。
会议记录还显示，美联储工作人员提出了多个上调短期利率的方式，但会议记录称，讨论升息方式只是进行“谨慎计划”，并不暗示将在短期内升息。
下周一，美国为阵亡将士纪念日，美国原油期货没有场内交易。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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