美国原油期货到期前跳涨 原油库存大幅减少

路透纽约8月20日 - 美国原油期货周三在交投震荡中上升，因9月合约今日到期，且政府数据显示上周美国原油库存大幅减少。

近月10月布兰特和10月美国原油的升幅较温和，布兰特原油从周二触及的14个月低位反弹。

美国能源资料协会(EIA)称，上周美国原油库存减少450万桶，降幅超过分析师预期。库欣的原油库存增加176万桶。库欣是美国原油合约的交割地。

EIA称，上周汽油库存增加58.5万桶，市场预期为库存减少。馏分油库存减少96万桶，降幅略大于预期。

10月布兰特原油期货LCOc1升0.72美元，收报每桶102.28美元。该合约周二触及去年6月26日来最低的101.07美元。

到期的9月美国原油CLc1上升1.59美元，收报每桶96.07美元。交投更活跃的10月美国原油CLV4收升0.59美元，收报每桶93.45美元。美国原油较布兰特原油贴水盘中上升至9美元以上，为6月来最宽水平。

9月美国原油周三一度上涨约2美元，因交易商在9月合约到期前回补空头头寸。

9月美国原油较10月合约升水周三触及3.12美元，此为2009年来近月合约较次月合约的最大价差。

美国9月RBOB汽油期货RBc1仅升0.60美分，报每加仑2.7014美元，低于EIA公布数据前的2.7349美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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