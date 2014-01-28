美国原油期货大涨 触及2014年高位

* 布兰特原油/美国原油价差收窄至10美元

* 路透调查显示，分析师预期上周美国原油库存增加，馏分油库存将减少

路透纽约1月28日 -美国原油期货周二上涨约2美元，结算价为今年来最高，且美国原油较布兰特原油贴水收窄，因交易商预期数据将显示美国原油交割地库欣的原油库存将大减。

市场认为Trans Canada Corp's(TRP.TO)的Keystone输油管道逐步启用，将把在美国俄克拉荷马库欣的原油运送到美国墨西哥湾炼厂，这支撑原油价格。

过去三年该地区缺乏输油管道一直令美国原油期货价格相对布兰特原油期货受压。

“布兰特原油较美国原油价差小幅收窄，这扶助油价，”Tyche Capital Advisors的Tariq Zahir表示，“市场预期自Keystone输输油管道使用后，库欣的原油库存的降幅将稍为扩大。”

布兰特原油上升，但升势不及美国原油。布兰特原油扭转周一的跌势，当时因担忧新兴市场和认为中国经济放缓。

布兰特原油盘中触及107.79美元日内高位，上涨1.10美元，之后收高0.72美元，报每桶107.41美元。周一，布兰特原油跌1.19美元，录得1月2日来最大单日跌幅。

美国原油盘中触及97.66美元日内高位，上涨1.94美元，之后收升1.69美元，报每桶97.41美元，此为12月31日来最高结算价。

美国原油较布兰特原油价差周二收窄最多1.20美元，至9.77美元，收报10美元。

强劲的美国经济数据也支撑油市。美国1月消费者信心升至五个月高位，且11月房价指数较上年同期上升13.7%，为2006年2月来最大同比升幅。

近月取暖油期货收升2.94美分，报每加仑3.1218美元。

路透调查显示，分析师平均预期最新一周美国馏分油库存将减少220万桶，美国原油库存料将增加230万桶。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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