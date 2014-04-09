美国原油期货上涨 汽油需求急增和技术性交易为动因

* 上周美国汽油库存减少520万桶

* 布兰特原油和美国原油价差收窄至近七个月低位

* 美元走弱支持原油买盘

* 利比亚未取得东部石油出口港绝对控制权

路透纽约4月9日 -美国原油期货周三上涨超过1美元，受助于技术因素和汽油需求意外急增，且俄罗斯和西方的紧张关系支撑布兰特原油价格。

美国能源资料协会(EIA)称，上周美国原油库存增幅大于预期，但汽油需求大幅增长，盖过原油库存增加的影响。

汽油需求大幅增加，提振美国汽油和美国原油价格升穿技术水平，且令美国原油和布兰特原油价差收窄至约七个月来最窄水平。

投资人继续担忧乌克兰危机，这事关俄罗斯和美国紧张关系。

美国国务卿克里两次致电俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)，周三稍早，一美国高级外交官员表示，美国对俄罗斯煽动分裂主义者占据多个乌克兰东部政府大楼深信不疑。

在美国原油市场，“汽油库存骤降，推动美国原油升穿在102.75美元的技术水平，”迫使交易商回补其空头头寸，iitrader.com资深市场策略师Bill Baruch说。

美国RBOB汽油期货收升近3美分，报每加仑3.0084美元。

美国原油盘中升最多1.21美元，至每桶103.77美元的日内高位，收报每桶103.60美元，上涨1.04美元。

布兰特原油收高0.31美元，报每桶107.98美元。

布兰特原油和美国原油价差收窄73美分，收报4.38美元，此为9月19日来最窄的收盘水平。

布兰特原油未受到利比亚恢复石油出口的可能性影响，因利比亚政府还未取回Zueitina港口的绝对控制权。

美国能源资料协会(EIA)称，截至4月4日该周，美国原油库存增加400万桶，分析师预期为增加130万桶。

但分析师将焦点放在降幅大于预期的汽油库存，他们认为，这是美国经济广泛复苏的最新凭证，且因为美国夏季驾驶季开始，汽油需求强劲。

EIA称，上周汽油库存减少520万桶，远大于预期72.9万桶的降幅。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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