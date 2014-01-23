美国原油期货上扬 较布兰特原油贴水触及两个月低位

* 布兰特原油走低，逆转周三的涨势

* 美国馏分油库存减少321万桶-EIA

* 美国原油库存增加近100万桶-EIA

* 中国制造业活动萎缩，为六个月来首次

路透纽约1月23日 -美国原油期货周四上扬，较布兰特原油贴水降至两个月最低，因持续寒冷天气导致上周美国馏分油库存降幅超预期。

严寒天气和美国政府报告显示，上周美国馏分油库存减少321万桶，推动美国超低硫柴油期货(ULSD)，即取暖油期货价格升至年内最高。

路透调查的分析师预计，上周馏分油库存减少90万桶。

美国原油期货还因Trans Canada从库辛到墨西哥湾的输油管道投运而受到支撑，盘中上扬超过1美元，但稍后小幅缩减涨幅。

报告显示，上周美国原油库存增加99万桶，为八周来首次增加。但数据未能撼动美国原油期货的涨势。

布兰特原油期货周四走低，因数据显示1月中国制造业活动六个月来首次萎缩。中国是全球第二大石油消费国。

美国原油较布兰特原油贴水收窄逾1.5美元，至9.98美元。盘中两大指标原油的价差三个半月来首次跌穿100日移动均线切入位10.48美元，触及11月初以来最窄水平。

布兰特原油期货下跌0.69美元，结算价报每桶107.58美元，低于周三结算价，当日上扬1.54美元，收在年内最高位108.27美元。

美国原油期货上涨0.59美元，结算价报每桶97.32美元，为1月1日以来最高结算价。美国原油期货可能录得逾两个月来最大单周百分比涨幅。

取暖油期货收盘上扬近0.04美元，报每加仑3.0765美元，日高为3.0875美元。(完)

(编译 母红; 审校 张荻)

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