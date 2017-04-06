焦点：美国远期原油期货成交量激增，受亚洲需求和对冲操作带动

路透纽约4月6日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)(CME.O)周四称，2016年美国原油期货成交量和未平仓合约激增，特别是来自亚洲的买家和锁定产量的页岩油公司均表现出对远期合约的青睐。

根据交易所数据，2016年11月纽约商业期货交易所(NYMEX)轻质低硫原油期货日均成交量达到130.3万口的历史高位。

根据CME向路透提供的数据，来自亚太地区的需求尤为强劲，成交量较一年前增长了93%。

CME称，近来市场不仅对近月合约流动性的兴致升高，对更长期的两三年远期合约的兴趣也在增加。

2017年迄今，西德克萨斯中质油(WTI)未平仓合约和成交量持续超过历史水平。今年WTI原油写下了多个交易纪录，包括3月14日未平仓合约达到了创纪录的224万口。

“随着美国出口禁令取消以及市场效率提高，WTI已经成为全球原油市场价格发现的一个主要指标，”CME在周四的报告中称。

受助于水力压裂技术，美国页岩油产量自2011年开始激增，但在油价遭遇一个世代以来最严重卖压的期间，产量减少。

此后，随着效率提升降低了生产成本，页岩油成为足以力抗石油输出国组织(OPEC)的有力对手。

OPEC和其他主要产油国达成2001年以来头一个联合限产协议后，市场交易量一飞冲天并创新高。

2015年底美国取消实施40年之久的石油出口禁令后，美国原油在国际上找到更宽广的市场。2月出口达到创纪录的110万桶/日。

根据该报告，流动性上升加上油价反弹，也使油价的买方出价/卖方报价价差收窄。

“真正重要的是买卖价差。”CME Group能源研究及产品开发总经理Owain Johnson指出。

“买卖价差越窄，企业对冲成本就越低，那大有影响。”

随着页岩油生产商加强对冲以锁定未来价格，WTI期权活动也大有增长。2016年成交合约日均量达18.2万口，比2015年高出16%。(完)